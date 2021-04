Devises : le Dollar fléchit sous 11,19/E puis se reprend bien

Le Dollar a réduit ses pertes en début de soirée, effaçant quasiment tout le terrain perdu en matinée face à l'euro, qui s'était hissé au-delà des 1,1900/$.

Le billet vert se reprenait ensuite pour terminer peu changé à 1,1865/E.



Il n'a paradoxalement pas été sanctionné suite à la publication du déficit de la balance commerciale américaine qui s'est creusé de +4,8%, de -67,8 Mds$ en janvier (révisé de 68,2Mds$ en estimation initiale) à 71,1Mds$ en février.

Le Département du Commerce précise que les exports US ont subi une contraction de 2,6%, à 187,3 milliards de dollars, tandis que les importations n'ont diminué que de 0,7%, à 258,3 milliards $.



Les 'minutes' de la FED (résumé des débats du FOMC du 17 mars) publiés à 20H ont été favorablement accueillies sur le FOREX (aucune réaction à Wall Street) : elles confirment que la politique monétaire restera ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi et l'objectif des 2% d'inflation soient soient atteints.

Les membres du Comité monétaire ont estimé que 'les risques concernant les perspectives de l'inflation sont équilibrées'.







