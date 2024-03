Devises : séance calme mais le Franc suisse glisse encore

Le 26 mars 2024 à 19:25 Partager

Le Forex a été calme ce mardi avec des variations sur les principales paires qui ne vont pas au-delà des 0,1%... le plus souvent à l'avantage du Dollar (le '$-Index' grapille +0,05% à 104,30).



Une stabilité parfaite est observée sur l'E/$ (à 1,0835); le 'cable' ($/£ à 1,2625) et même le $ canadien à 1,3580.

La devise que 'décale', c'est le Franc suisse qui encore perdu -0,55% face au $ à 0,9040 et qui cède également 0,5% face à l'Euro à 0,9790/,9800.



Les chiffres du jour ont peu impacté les changes : le billet vert s'est légèrement raffermi avec les chiffres des commandes de biens durables puis de la confiance des consommateurs du Conference Board.

Ce dernier s'est très légèrement dégradée au mois de mars: l'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 104,7 ce mois-ci, contre 104,8 en février.



Si la composante du jugement des consommateurs mesurant la situation actuelle s'est en effet améliorée à 151, contre 147,6 le mois dernier, celle des anticipations s'est nettement repliée à 73,8 après 76,3 en février.



Le Département du Commerce fait état de commandes de biens durables aux Etats-Unis en progression de 1,4% le mois dernier par rapport au précédent, après une chute séquentielle de 6,9% en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de 6,1%).



Toutefois, en excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont rebondi de 3,3% en février, les commandes américaines de biens durables ne se sont accrues que de 0,5% sur la période.



D'autres indicateurs importants suivront, comme la dernière estimation du PIB américain de quatrième trimestre attendue jeudi, mais le point d'orgue de la semaine sera la statistique des revenus et dépenses des ménages de février.



Cette publication, dont la composante des prix est la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, permettra d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Fed.

Côté rendement, le Dollar a bénéficié d'une progression du '10 ans' US de +13Pts vers 4,2550% alors que Bunds et OAT se détendaient de -1,5Pt, les BTP italiens de -4,5Pts.

Les cambistes n'ont pas sanctionné l'Euro en découvrant ce matin l'ampleur du déficit public de la France pour l'ensemble de l'année 2023.

Celui-ci s'établit à 154 milliards d'euros, soit 5,5% du produit intérieur brut (PIB), après 4,8% en 2022 et 6,6% en 2021, selon les données dévoilées ce matin par l'Insee.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.