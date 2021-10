Eolien: le norvégien Statkraft achète des parcs en Allemagne et en France

Oslo (awp/afp) - Le plus gros producteur européen d'énergies renouvelables, le groupe public norvégien Statkraft, a annoncé lundi le rachat des actifs éoliens de l'allemand Breeze Three Energy en Allemagne et en France. La transaction, dont le montant est confidentiel, porte sur 39 fermes éoliennes en Allemagne d'une capacité installée totale de 311 MW et quatre autres en France de 35 MW - 16 turbines au total - en Normandie, dans le Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine (2).

Ce seront ses premiers actifs éoliens du groupe détenu à 100% par l'Etat norvégien dans ces deux pays. Présent essentiellement dans l'hydroélectrique mais aussi dans le photovoltaïque, l'éolien ou encore le gaz, Statkraft revendique à ce jour une capacité de production de 65 térawattheures, dont 92% dans les énergies renouvelables. L'entreprise emploie 4600 personnes dans 18 pays.

afp/vj