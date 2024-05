Asarco, la société minière contrôlée par le conglomérat industriel Grupo Mexico, prévoit de redémarrer sa fonderie de cuivre mise en sommeil aux États-Unis, alors que les prix du métal rouge atteignent des sommets, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe des projets de la société.

Asarco, rachetée par Grupo Mexico en 1999, est en train de négocier avec les travailleurs syndiqués pour redémarrer la fonderie Hayden en Arizona et les mines de cuivre avoisinantes, ainsi que la raffinerie d'Amarillo au Texas, ont déclaré les sources.

La réouverture de Hayden augmenterait l'offre de ce métal rouge essentiel dans tout le pays, qui utilise deux fois plus de cuivre raffiné qu'il n'en produit parce qu'il ne dispose que de deux fonderies nationales : La fonderie Miami de Freeport McMoRan en Arizona et la fonderie Kennecott de Rio Tinto dans l'Utah.

Les sources ont indiqué que les récentes hausses du prix du cuivre ont incité Asarco à redémarrer Hayden en raison d'un besoin aigu de fonderie de cuivre aux États-Unis.

Grupo Mexico, dont le siège est à Mexico, s'est refusé à tout commentaire.

La demande de cuivre devrait croître régulièrement dans les années à venir, alimentée en grande partie par la transition mondiale vers l'énergie propre et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle. Les récentes hausses de prix semblent toutefois être dues en partie à des activités spéculatives.

Le contrat de cuivre du premier mois le plus échangé sur le Chicago Mercantile Exchange, également connu sous le nom de Comex, a gagné 24 % depuis janvier, atteignant un record de 5,1985 dollars la livre cette semaine.

La hausse du Comex, supérieure à celle du London Metal Exchange et du Shanghai Futures Exchange, s'explique par un élan spéculatif qui a contraint ceux qui avaient parié sur une baisse des prix à couvrir leurs positions.

Les négociants, notamment Trafigura et IXM, se sont empressés d'expédier du métal aux entrepôts du CME aux États-Unis pour couvrir leurs positions à découvert, mais le cuivre produit en Chine - qui fond la moitié du cuivre mondial - n'est pas livrable par le CME. Le cuivre russe, qui représente 60 % des stocks du LME, ne peut pas non plus être livré aux États-Unis.

MOTHBALLED

La fonderie d'Asarco, située à environ 161 km au sud-ouest de Phoenix, n'a pas été pleinement opérationnelle pendant plus de quatre ans à la suite d'une grève de la main-d'œuvre syndiquée. Elle a subi des dommages environnementaux importants et est considérée comme un site de déchets dangereux "Superfund" par l'Agence américaine de protection de l'environnement.

La date à laquelle Asarco prévoit de reprendre officiellement ses activités de fonderie n'a pas été précisée dans l'immédiat, mais l'entreprise négocie actuellement avec un syndicat représentant les travailleurs des mines et des fonderies, selon une source. Asarco s'efforce de finaliser un contrat avec les mineurs d'abord, puis avec le personnel de la fonderie, a ajouté la source.

En juin dernier, l'entreprise a déposé une demande de prolongation du permis de qualité de l'air de la fonderie - qui devait expirer en décembre - auprès des autorités fédérales et de l'État, demande qui est en cours d'examen.

Asarco a récemment accueilli une délégation du Pérou, deuxième pays producteur de cuivre au monde, dans ses installations, a indiqué une source.

Les concentrés des mines voisines d'Asarco, Ray et Mission, sont actuellement vendus principalement à des fonderies chinoises.

Lors de sa dernière mise en service, Hayden avait une capacité annuelle de 300 millions de livres (136 078 tonnes métriques) et traitait le cuivre extrait de la mine Ray.

En reprenant l'exploitation complète de la fonderie de Hayden, Asarco serait en mesure de transformer ce concentré en un produit connu sous le nom de cathode de cuivre, qui peut être utilisé par sa raffinerie d'Amarillo, au Texas, pour fabriquer du fil machine et d'autres produits.

Les cathodes de cuivre de marque "RAY" et "ATR" d'Asarco pourraient être livrées au Comex pour le règlement du contrat.

Ces projets soulignent également la faiblesse de l'offre mondiale de concentrés de cuivre, une forme de minerai broyé et flottant utilisé par les fonderies pour produire du cuivre.

Les frais de traitement, un indicateur de la disponibilité des concentrés de cuivre, sont devenus négatifs pour la première fois en avril.

Les États-Unis ont produit 880 880 tonnes métriques de cuivre raffiné l'année dernière, selon le Groupe d'étude international du cuivre, bien qu'ils aient importé 770 900 tonnes métriques et consommé plus de 1,6 million de tonnes métriques de cuivre raffiné.