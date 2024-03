Le chef de la marine taïwanaise, Tang Hua, se rendra aux États-Unis la semaine prochaine pour assister à une cérémonie militaire et discuter des moyens de renforcer la coopération navale bilatérale, alors que la Chine multiplie les menaces à l'encontre de l'île, ont déclaré six personnes informées du voyage.

Bien que Taïwan et les États-Unis entretiennent des relations étroites, celles-ci ne sont pas officielles, car Washington reconnaît officiellement la Chine, et non l'île gouvernée démocratiquement que Pékin revendique comme son propre territoire. Taïwan rejette les revendications territoriales de la Chine.

Les six sources de sécurité ont indiqué que M. Tang se rendrait à Hawaï, où se trouve le commandement américain pour l'Indo-Pacifique, pour une cérémonie de passation de commandement de la flotte du Pacifique. Trois d'entre elles ont indiqué que M. Tang devrait ensuite assister à la conférence Sea-Air-Space, qui se tiendra du 8 au 10 avril près de Washington, et que des discussions étaient en cours pour organiser une rencontre avec le chef des opérations navales américaines, l'amiral Lisa Franchetti.

Les sources ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat, compte tenu du caractère sensible du voyage.

La marine taïwanaise et le Pentagone se sont refusés à tout commentaire.

Contrairement aux visites aux États-Unis de hauts fonctionnaires d'alliés tels que le Japon et la Grande-Bretagne, qui se déroulent ouvertement, celles des fonctionnaires taïwanais, en particulier des militaires, sont discrètes et ne sont souvent pas confirmées officiellement.

Washington et Taipei n'ont plus de relations diplomatiques ou militaires officielles depuis 1979, date à laquelle les États-Unis ont changé de reconnaissance au profit de Pékin, bien que les États-Unis soient tenus par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre.

La Chine n'a pas renoncé à recourir à la force pour s'emparer de Taïwan, où le gouvernement vaincu de la République de Chine s'est réfugié en 1949 après avoir perdu la guerre civile contre les communistes de Mao Zedong, qui ont créé la République populaire de Chine.

La marine taïwanaise est écrasée par celle de la Chine, qui se dote de sous-marins et de porte-avions à propulsion nucléaire. Dans le cadre d'un effort de modernisation supervisé par la présidente Tsai Ing-wen, Taïwan développe ses propres sous-marins, dont les premiers ont été dévoilés l'année dernière.

Sans fanfare, Taïwan et les États-Unis ont élargi leur coopération militaire depuis l'arrivée au pouvoir de Mme Tsai en 2016, en particulier depuis que la Chine a commencé à intensifier la pression militaire au cours des quatre dernières années. Pékin envoie désormais régulièrement des avions de chasse au-dessus de la ligne médiane du détroit de Taïwan qui servait autrefois de barrière officieuse.

Des officiers supérieurs taïwanais se sont déjà rendus aux États-Unis, notamment Lee Hsi-ming, alors chef de la marine, en 2015, et Hsu Yen-pu, vice-ministre de la défense, qui a participé l'année dernière à une conférence sur l'industrie de la défense entre Taïwan et les États-Unis en Virginie.

Taïwan organise généralement des discussions annuelles sur la sécurité aux États-Unis, qu'aucun gouvernement ne confirme officiellement et auxquelles ont participé l'année dernière le ministre des Affaires étrangères de Taïwan et le chef de son Conseil national de sécurité, selon les médias taïwanais.

Selon deux sources, la visite de M. Tang s'inscrit dans le cadre d'un effort américain, appelé "Joint Island Defence Concept" (concept de défense conjointe des îles), visant à coordonner avec Taïwan, le Japon et d'autres pays la lutte contre les forces armées chinoises au sein de la "première chaîne d'îles", un chapelet de mers côtières chinoises reliant le Japon, Taïwan, les Philippines et Bornéo, une île divisée entre l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei.

Taïwan et les États-Unis tentent d'organiser une rencontre Tang-Franchetti, qui n'a pas été confirmée, a déclaré une source, un fonctionnaire américain.

Mardi, Tang a accompagné Tsai à une base navale sur la côte est de Taïwan pour une cérémonie de remise de deux nouvelles corvettes de classe Tuo Chiang, que la marine taïwanaise appelle des "tueurs de porte-avions" en raison de leur grande manœuvrabilité, de leur furtivité et de leurs missiles antinavires.