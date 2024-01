Le sultan Ibrahim, riche souverain de l'État de Johor, dans le sud de la Malaisie, a prêté serment en tant que nouveau roi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée mercredi.

La Malaisie pratique une forme unique de monarchie tournante, dans laquelle les chefs des neuf familles royales du pays se succèdent pour un règne de cinq ans.

La monarchie joue un rôle essentiellement cérémoniel, mais elle est devenue plus influente ces dernières années en raison d'une instabilité politique prolongée au cours de laquelle le roi a exercé des pouvoirs discrétionnaires rarement utilisés.

COMMENT LE ROI EST-IL INSTALLÉ ?

Neuf des treize États de la Malaisie sont dirigés par un souverain traditionnel d'origine malaise, généralement connu sous le nom de sultan, dans l'un des plus grands systèmes monarchiques du monde.

La monarchie constitutionnelle a été instaurée après l'indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Tous les cinq ans, les neuf souverains élisent l'un d'entre eux au poste de roi de Malaisie par un vote à bulletin secret.

L'ordre de rotation entre les sultans était à l'origine déterminé par l'ancienneté, en fonction de la durée de leur règne.

Mais cette règle a été abandonnée après que toutes les familles royales eurent achevé un mandat chacune et elles se relaient désormais selon l'ordre initial.

QUI EST LE NOUVEAU ROI DE MALAISIE ?

Le sultan Ibrahim, âgé de 65 ans, est originaire de l'État méridional de Johor, dont le sultanat remonte au XVIe siècle.

Bien que la monarchie soit largement considérée comme au-dessus de la politique, le sultan Ibrahim est connu pour ses opinions sur la gouvernance et a déclaré qu'il avait de bonnes relations avec le premier ministre.

Il possède une grande collection de voitures et de motos de luxe et a des intérêts commerciaux très variés, allant de l'immobilier à l'exploitation minière. Une société dans laquelle il détient une participation a créé une coentreprise avec le promoteur immobilier chinois en difficulté Country Garden pour développer un projet de 100 milliards de dollars appelé Forest City à Johor.

Le sultan a publiquement plaidé en faveur de la création d'une zone économique spéciale entre Johor et la ville voisine de Singapour afin de renforcer les liens, et a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait de relancer un projet de train à grande vitesse entre la Malaisie et la ville-État, qui était au point mort.

Johor est également le seul sultanat autorisé à maintenir sa propre armée privée, dans le cadre d'un accord conclu pour que l'État rejoigne la Fédération de Malaisie avant l'indépendance du pays en 1957.

QUELS SONT LES POUVOIRS DU ROI ?

Le monarque joue un rôle essentiellement cérémoniel et est le gardien de l'islam dans ce pays à majorité musulmane.

La constitution fédérale exige que le monarque agisse sur l'avis du premier ministre et du cabinet, à quelques exceptions près.

Le roi est autorisé à nommer un premier ministre dont il estime qu'il dispose d'une majorité parlementaire, un pouvoir dont il n'a jamais fait usage jusqu'en 2020, le premier ministre étant généralement choisi à l'issue d'une élection.

Toutefois, une série de chocs politiques survenus ces dernières années a contraint la monarchie à jouer un rôle plus important, notamment sous le règne du prédécesseur du sultan Ibrahim, Al-Sultan Abdullah, de l'État de Pahang.

Al-Sultan Abdullah a nommé les trois derniers premiers ministres - les deux premiers après l'effondrement de gouvernements successifs et le dernier, en 2022, lorsqu'il a choisi Anwar comme premier ministre après une élection qui a vu un parlement sans majorité.

Le roi a également le pouvoir de gracier les personnes condamnées. En 2018, le sultan Muhammad V, alors monarque, a gracié M. Anwar, qui avait été emprisonné pour sodomie et corruption, accusations qu'il jugeait politiquement motivées.

L'ancien Premier ministre Najib Razak, qui a été emprisonné l'année dernière à la suite d'une condamnation pour corruption liée au fonds d'État 1MDB, a demandé une grâce royale. On ne sait pas si la demande de Najib sera examinée par le nouveau roi.