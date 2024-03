Generali AM : "les dots plots de la Fed ont confirmé trois réductions en 2024"

Le 26 mars 2024 à 14:58 Partager

La semaine dernière, les bons du Trésor américain ont chuté à 4,20% après une conférence de presse dovish de Jérôme Powell. Les taux réels ont baissé de 15 points de base ces derniers jours, tandis que les taux break-even ont augmenté d'environ 5 points de base. Lors de la dernière réunion, les dots plots de la Fed ont confirmé trois réductions en 2024. Le FOMC s'est montré plus tolérant à l'égard de l'inflation, en relevant ses prévisions pour l'année à venir de 0,2% à 2,6%, tout en rejetant les inquiétudes suscitées par les données récentes.



Jérôme Powell a fortement laissé entendre que la Fed ralentirait bientôt le rythme du resserrement quantitatif. Les attentes du marché concernant les réductions futures sont désormais en phase avec les dots plots prévoyant trois réductions d'ici décembre.



"Les taux américains devraient encore évoluer dans la fourchette observée ces dernières semaines ; un niveau supérieur à 4,4% devrait permettre d'adopter une position plus constructive", explique Mauro Valle, responsable des titres à revenu fixe chez Generali Asset Management.



En outre, les taux des Bunds sont passés sous la barre des 2,35% (-10 points de base), avec des taux break-even stables à 2,05% et des prévisions d'inflation à 5 ans à 2,3%.



"Les dernières données sur l'euro ont montré des chiffres légèrement meilleurs pour l'activité économique (Zew, PMI, IFO), sans signal clair d'amélioration sur le scénario d'une économie stagnante. Dans les prochains jours, nous verrons les données de l'IPC pour le mois de mars : elles devraient rester aux niveaux du mois précédent", ajoute Mauro Valle.