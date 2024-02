Le prêteur de crypto-monnaie en faillite Genesis Global a reçu mercredi l'autorisation d'un tribunal américain de vendre environ 1,6 milliard de dollars d'actions de la fiducie de crypto-monnaie Grayscale dans le cadre de ses efforts pour rembourser ses créanciers.

Le juge des faillites américain Sean Lane a approuvé la demande de Genesis lors d'une audience à White Plains, New York, permettant à la société de monétiser ses actions de Grayscale Bitcoin Trust, Grayscale Ethereum Trust et Grayscale Ethereum Classic Trust.

Genesis détient environ 35 millions d'actions dans le Bitcoin Trust, d'une valeur d'environ 1,38 milliard de dollars, et dans l'Ethereum Trust, d'une valeur d'environ 207 millions de dollars, selon les documents déposés au tribunal. Elle a déclaré au juge qu'elle devait vendre ces actions pour rembourser les clients et éviter de payer 1,9 million de dollars de frais mensuels sur ses accords de fiducie.

M. Lane a rejeté une objection de Digital Currency Group (DCG), la société mère de Genesis, qui avait prévenu que la vente pourrait être prématurée si Genesis ne parvenait pas à obtenir l'approbation du tribunal pour son plan de faillite global.

Genesis propose un plan de liquidation qui prévoit la fermeture de l'entreprise et le remboursement des clients en espèces ou en crypto-monnaies, en fonction des types de devises qu'ils ont déposés. Au début du mois, la société a conclu des accords avec la Securities & Exchange Commission des États-Unis et le procureur général de New York, Letitia James, levant ainsi leurs objections à son plan de faillite.

La SEC et le procureur général de New York ont tous deux accepté de donner la priorité aux remboursements des clients de Genesis dans le cadre de leurs accords. La SEC recevra une amende de 21 millions de dollars s'il reste de l'argent à Genesis après avoir remboursé les clients, et Letitia James a accepté d'utiliser tout argent récupéré dans le cadre de la faillite pour aider les créanciers qui auraient été escroqués par les assurances de Genesis selon lesquelles leurs dépôts étaient en sécurité.

DCG a fait valoir que le plan de faillite de Genesis ne devrait pas être approuvé parce qu'il surpaye les clients et les créanciers au détriment de la récupération de DCG en tant qu'actionnaire.

DCG affirme que la loi américaine sur les faillites exige que Genesis évalue les avoirs en crypto-monnaie des clients sur la base de leur valeur à la date à laquelle Genesis a déposé son bilan en janvier 2023. Les clients de Genesis ne devraient pas être payés plus que la valeur de leurs avoirs en crypto à cette date, mais le plan proposé permet des "paiements supplémentaires" pour tenir compte de la hausse du prix des actifs tels que le bitcoin et l'ethereum, selon DCG.

Lane envisagera d'approuver le plan de faillite de Genesis lors d'une audience du tribunal le 26 février.

Genesis a déposé son bilan en janvier 2023, une semaine après que la SEC ait poursuivi Genesis pour avoir prétendument vendu des titres illégaux et deux mois après que Genesis ait interrompu les retraits des clients de son programme de prêt de crypto-monnaie Gemini Earn. (Reportage de Dietrich Knauth, édition d'Alexia Garamfalvi et Diane Craft)