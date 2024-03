HSBC a relevé lundi son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 à 5 400, contre 5 000 précédemment, dans l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine et d'une hausse d'environ 3 % par rapport aux niveaux actuels.

L'objectif révisé suppose que la croissance économique reste résistante et que les réductions potentielles des taux d'intérêt soient de bon augure pour les valeurs non technologiques.

"Le relèvement de l'objectif découle de meilleures attentes en matière de bénéfices, soutenues par la résistance de la croissance du PIB, les récents résultats positifs et le sentiment positif des entreprises au cours de la dernière saison des bénéfices", ont écrit les stratèges de HSBC dans une note.

HSBC a rejoint ses homologues BofA Global Research et UBS en prévoyant que l'indice finirait l'année 2024 à 5 400. Vendredi, le S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis 2024.

La maison de courtage s'attend à ce que le second semestre 2024 soit "plus volatil" en raison des élections américaines, des attentes élevées en matière de bénéfices et d'un changement de discours, passant de "quand" à "combien" la Fed réduira ses taux d'intérêt.

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a laissé son taux d'escompte inchangé et a maintenu sa prévision de trois réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Dans son scénario baissier, HSBC prévoit un objectif de fin d'année de 4 800 si les données économiques continuent de s'emballer, ce qui pourrait entraîner une résurgence de l'inflation.