La berline électrique Luxeed S7, développée par le géant technologique chinois Huawei et Chery Auto, a commencé à être livrée en masse après qu'une pénurie de semi-conducteurs et des problèmes de production aient retardé la production et la livraison, a déclaré samedi un dirigeant de Huawei.

"Un grand nombre de véhicules Luxeed S7 sont déjà sortis de la ligne de production et sont maintenant transportés pour être livrés aux clients", a déclaré Richard Yu, directeur général et président des solutions de voitures intelligentes de Huawei, sur la plateforme de médias sociaux Weibo.

Huawei avait déclaré que les problèmes de livraison des véhicules électriques de marque haut de gamme devraient être résolus à partir d'avril, comme l'ont rapporté les médias locaux ce mois-ci.

Chery avait porté plainte contre Huawei pour des problèmes de production d'une unité informatique fabriquée par l'entreprise technologique, qui avaient entraîné des retards dans la livraison des véhicules, a rapporté Reuters en janvier.

La berline S7 - le premier modèle de la marque Luxeed EV de Chery - avait reçu environ 20 000 commandes au 28 novembre. Son prix est de 249 800 yuans (34 600 dollars).

En 2023, les revenus de Huawei ont connu leur plus forte croissance en quatre ans, grâce à un rebond de son segment grand public et à des revenus provenant de nouvelles activités telles que les composants de voitures intelligentes, ce qui a accéléré son rétablissement après les sanctions américaines.

L'année dernière, Huawei a annoncé qu'elle allait scinder l'unité des voitures intelligentes en une nouvelle société. M. Yu a déclaré ce mois-ci que l'unité serait probablement rentable à partir d'avril, après avoir perdu des milliards de yuans l'année dernière, ont rapporté les médias locaux.

(1 $ = 7,2203 yuans chinois renminbi)