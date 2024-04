Les prix du pétrole ont augmenté et le yen japonais s'est redressé vendredi après que des missiles israéliens aient touché un site en Iran.

L'agence de presse iranienne Fars a déclaré que des explosions avaient été entendues dans un aéroport de la ville iranienne d'Ispahan, mais que la cause n'était pas immédiatement connue. Plusieurs vols ont été détournés au-dessus de l'espace aérien iranien, a rapporté CNN.

Israël a déclaré qu'il allait prendre des mesures de représailles contre l'Iran après l'attaque de missiles et de drones lancée par ce dernier le 13 avril.

CITATIONS :

CHRISTOPHER WONG, STRATÈGE EN DEVISES, OCBC, SINGAPOUR

"C'est un frein important pour les actifs à risque, y compris les actions et la plupart des devises.

"Bien que les décideurs politiques de la région et des États-Unis aient collectivement adopté une attitude plus proactive pour calmer les marchés des changes, la réapparition de chocs géopolitiques pourrait troubler les sentiments. Les valeurs refuges telles que l'or, le dollar, le franc suisse et le yen pourraient faire l'objet d'une demande accrue dans l'intervalle."

CHARU CHANANA, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES DEVISES, SAXO, SINGAPOUR

"Les marchés subissent un triple coup dur, car la politique de hawkish de la Fed continue de prendre de l'ampleur chaque jour et les bénéfices des semi-conducteurs n'ont pas encore réussi à contrer cette prise de risque.

"Pour couronner le tout, les risques géopolitiques se sont à nouveau intensifiés avec les frappes israéliennes sur l'Iran, et le sentiment de risque pourrait rester faible alors que nous attendons plus de détails sur les dommages et les victimes, et les craintes d'une réponse de l'Iran sont également susceptibles de soutenir". (Reportage de Rae Wee, Ankur Banerjee ; Rédaction de Jacqueline Wong)