2022 et 2023 avaient tout pour déplaire aux sociétés en attente d'une entrée publique : hausse des taux, instabilité géopolitique, forte inflation, ralentissement global et craintes de récession. En témoignent les chiffres des IPO au LSE.

2024 devrait remettre du baume au cœur des opérateurs. Remerciez la vigueur des places boursières, les records touchés par les grands indices de part et d'autre de l'Atlantique, les espoirs de baisse des taux, la faible volatilité, l'inflation qui se normalise et la relative bonne santé des indicateurs de consommation.

En Europe, le début d'année est déjà teinté d'optimisme. Les entreprises ont levé 3,2 milliards de dollars depuis janvier, plus du double de l'année dernière, et le meilleur démarrage depuis 2021, et depuis 2015 si l'on fait abstraction de 2021.

Parmi les introductions les plus attendues sur le Vieux Continent cette année, citons :

Douglas , le détaillant allemand de produits de beauté s'introduirait à Francfort, et lèverait 1,1 milliard d'euros pour une valorisation attendue à 6 milliards d'euros.

Galderma, le groupe dermatologique, a choisi une IPO en Suisse et vise à lever 2,5 milliards d'euros.

Golden Goose , la marque italienne de chaussures de sport de luxe, vise la place de Milan et une levée d'au moins 1 milliard d'euros.

Puig , le groupe espagnol de beauté et de mode, qui pourrait être valorisé plus de 10 milliards d'euros.

CVC, le groupe de capital-investissement qui a retardé ses plans en 2023, envisage Amsterdam avec une valorisation qui pourrait atteindre les 15 milliards d'euros

Flix , la start-up allemande spécialisée dans les transports et propriétaire de la marque Greyhound aux États-Unis, a choisi l'Allemagne, avec une valorisation d'environ 4 milliards d'euros.

Klarna, la pépite des fintechs européennes, venue de Suède, pourrait choisir de s'introduire aux Etats-Unis, et pourrait atteindre 20 milliards de dollars de valorisation (après avoir atteint 45,6 milliards en 2021).

Aux Etats-Unis, où la tendance était sensiblement la même qu'en Europe en 2022 et 2023, on compte déjà 33 introductions en bourse en ce début d'année, soit 22% de plus qu'à la même date l'an dernier (27 introductions au 12 mars).

Parmi les stars attendues de pied ferme par les investisseurs cette année :