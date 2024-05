L'activité commerciale en Inde a connu une forte expansion en mai, soutenue par le secteur dominant des services, selon une enquête qui révèle également une hausse record des exportations et le taux de création d'emplois le plus élevé depuis près de 18 ans.

L'indice HSBC flash India Composite purchasing managers' Index , compilé par S&P Global, a légèrement augmenté à 61,7 ce mois-ci par rapport à la lecture finale d'avril de 61,5, marquant le 34e mois au-dessus du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"L'indice composite des directeurs d'achat a encore augmenté en mai, enregistrant le troisième meilleur résultat en près de 14 ans, soutenu par une forte accélération dans le secteur des services", a noté Pranjul Bhandari, économiste en chef pour l'Inde chez HSBC.

L'indice PMI flash des services a atteint un niveau record de 61,4 ce mois-ci, contre 60,8 en avril, et l'indice PMI préliminaire de l'industrie manufacturière a montré une forte croissance, bien que légèrement plus faible que le mois dernier. Il est passé de 58,8 à 58,4.

La vigueur de la demande a été soutenue par de nouvelles activités dans le secteur des services, qui ont progressé au rythme le plus rapide depuis janvier, ainsi que par l'augmentation de la production manufacturière et des nouvelles commandes.

La forte demande internationale a permis aux exportations globales d'augmenter à leur rythme le plus élevé depuis le début de la série en septembre 2014. C'est la deuxième fois que la croissance des exportations atteint un nouveau sommet cette année.

Cela a stimulé la confiance des entreprises pour les 12 mois à venir, en particulier dans le secteur des services, où elle a été la plus forte depuis mai 2013. L'optimisme des fabricants n'a jamais été aussi élevé depuis plus de neuf ans.

Ce sentiment positif est étayé par une amélioration de la création d'emplois dans l'ensemble du secteur privé, qui n'a jamais été aussi forte depuis septembre 2006. Les emplois dans le secteur des services ont été créés au rythme le plus rapide depuis 21 mois.

Une hausse de l'emploi serait positive pour le Bhartiya Janata Party, dirigé par Narendra Modi, à un moment où le pays est en pleine campagne électorale.

Selon un récent sondage Reuters, le plus grand défi pour le nouveau gouvernement serait le chômage.

Parallèlement, les prix des intrants au niveau composite ont augmenté à leur plus haut niveau depuis neuf mois et les entreprises ont augmenté leurs prix de vente à un rythme plus rapide en mai qu'en avril. Toutefois, la hausse des coûts des intrants n'a pas été entièrement répercutée sur les clients ce mois-ci.

"La hausse des coûts des intrants dans les deux secteurs a entraîné une nouvelle compression des marges, en particulier pour les prestataires de services", a ajouté M. Bhandari.

Les coûts élevés pourraient ralentir la trajectoire descendante de l'inflation de détail, ce qui mettrait la pression sur la Reserve Bank of India pour qu'elle maintienne les taux d'intérêt à un niveau élevé lors de sa réunion de juin avant de les réduire le trimestre prochain, selon un sondage Reuters antérieur. (Reportage d'Anant Chandak ; Rédaction de Kim Coghill)