Le président américain Joe Biden se rendra dans le Michigan jeudi pour rencontrer les membres de l'United Auto Workers (UAW) lors d'un événement organisé dans un local syndical de la région de Detroit, a déclaré un responsable de la campagne à Reuters.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a prononcé un discours enflammé à Washington, dans lequel il a sévèrement critiqué l'ancien président républicain et probable rival de Joe Biden lors de l'élection, Donald Trump.

M. Fain a cité les antécédents syndicaux de M. Biden et sa décision de devenir le premier président à se joindre à un piquet de grève syndical l'année dernière, lors d'une grève réussie des travailleurs de l'automobile pour une augmentation des salaires, et a noté que M. Trump n'avait pas fait la même chose lors d'une grève contre General Motors en 2019.

"Au lieu de dénigrer notre syndicat, Joe Biden s'est tenu à nos côtés", a déclaré M. Fain. M. Fain et M. Biden ont déjà eu des divergences marquées sur la politique en matière de véhicules électriques, et le soutien de M. Biden pourrait lui donner un sérieux coup de pouce dans le Michigan et dans d'autres États manufacturiers.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que M. Biden préparait un éventuel voyage dans le Michigan, au cours duquel il participerait à des réunions de l'UAW.

M. Fain a déclaré dans son discours que M. Biden avait l'habitude de servir la classe ouvrière, tandis que M. Trump "s'oppose à tout ce que nous défendons", citant entre autres l'apparition de M. Trump dans une salle non syndiquée lors de la grève des ouvriers de l'automobile. Il a qualifié M. Trump de "briseur de grève" antisyndical.

M. Trump a réagi avec fureur sur sa plateforme Truth Social dimanche, qualifiant M. Fain de "macchabée" et de "crétin", et exhortant les travailleurs de l'automobile à voter pour lui et non pour M. Biden en novembre. M. Trump a également sévèrement critiqué la politique de M. Biden en matière de véhicules électriques.

M. Biden a obtenu le soutien de la plupart des grands syndicats du pays. Mais le soutien de l'UAW a pris plus de temps, en dépit d'une pression intense qui a conduit M. Biden à rejoindre les travailleurs en grève.

La Fraternité internationale des Teamsters, qui compte 1,4 million de membres, fait exception à la règle : elle doit rencontrer M. Trump mercredi à Washington avant de décider de son soutien. Le syndicat des Teamsters a soutenu M. Biden en 2020.