Tom Westbrook fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Alors que les marchés attendent les chiffres clés de l'inflation américaine ce vendredi saint, l'attention se porte sur une résurgence soudaine de la volatilité du yuan.

Après des mois de stagnation, les traders commencent à soupçonner un changement à la Banque populaire de Chine, alors que le yuan enregistre certaines de ses plus fortes variations en dollars cette année.

Au cours de ces quelques jours difficiles, la devise a franchi la barre des 7,2 pour un dollar, a rebondi et, mardi, a de nouveau glissé vers le niveau de 7,2, malgré un signal de soutien de la banque centrale par le biais d'une fixation ferme de la bande de fluctuation quotidienne.

Les analystes de la National Australia Bank estiment que ce n'est pas une coïncidence si la paire dollar/yuan a franchi la barre des 7,2 la même semaine où le Japon a abandonné sa politique de taux d'intérêt négatifs et où le yen a chuté.

Face au yen, le yuan a atteint son plus haut niveau depuis trois décennies, ce qui, selon les analystes de la NAB, pourrait avoir incité les autorités chinoises de change à relâcher leur emprise sur la monnaie.

"La sensibilité de la Chine au taux de change CNY/JPY est logique dans le contexte où Pékin ne souhaite pas donner au Japon un avantage compétitif dans les nombreux domaines où la Chine et le Japon sont en concurrence sur les marchés mondiaux", ont déclaré les analystes de la NAB Ray Attrill et Rodrigo Catril.

À moins que, ou jusqu'à ce que, le dollar/yen se stabilise, ils pourraient continuer à laisser le yuan s'affaiblir, ce qui mettrait également le dollar australien sous pression, puisqu'il peut souvent s'échanger en sympathie avec le yuan.

Les positions courtes sur le dollar australien ont augmenté la semaine dernière et la devise a eu du mal à sortir d'une fourchette étroite cette année. Le dollar néo-zélandais, également sensible au yuan, a perdu son soutien pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois et semble être sous pression.

L'or, après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, est resté stable.

Le calendrier européen est relativement dégarni mardi, tandis que des données de second ordre sont attendues aux États-Unis, notamment en ce qui concerne la confiance des consommateurs, l'industrie manufacturière, les services et les biens durables.

Le vendredi saint est un jour férié sur la plupart des marchés, mais c'est aussi le jour où les États-Unis publient la mesure de l'inflation préférée de la Fed.

Les actions asiatiques ont légèrement glissé avec le yuan mardi, tandis que les avertissements des décideurs politiques concernant une éventuelle intervention ont empêché le yen de chuter et il s'est maintenu à 151,38 pour un dollar.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

- Confiance des consommateurs allemands

- Commandes de biens durables aux États-Unis

- Prix des logements aux États-Unis en janvier

- Confiance des consommateurs américains

- Activité manufacturière de la Fed de Richmond ; activité des services de la Fed de Dallas ; activité non manufacturière de la Fed de Philadelphie.