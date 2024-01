Le gouvernement indien a rejeté une demande de l'entreprise publique d'extraction de minerai de fer NMDC Ltd d'exporter son minerai vers la Chine, le plus grand consommateur de minerai de fer au monde, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de la situation.

Le gouvernement a demandé à NMDC, la plus grande entreprise publique indienne d'extraction de minerai de fer, de se concentrer sur les ventes intérieures, ont déclaré les sources qui n'ont pas souhaité être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

La Chine représente environ 80 % des expéditions totales de minerai de fer de l'Inde. L'Inde exporte principalement du minerai de fer de faible qualité - dont la teneur en fer est inférieure à 58 % - et la plupart des expéditions indiennes sont destinées à la Chine.

En 2023, les importations chinoises de minerai de fer ont atteint le niveau record de 1,18 milliard de tonnes métriques en raison de l'augmentation de la demande et des exportations d'acier.

Malgré la demande soutenue de la Chine, le gouvernement indien a demandé à NMDC de se concentrer uniquement sur le marché intérieur, où la demande d'acier est forte, ont déclaré les sources.

La consommation d'acier fini a atteint son niveau le plus élevé depuis cinq ans entre avril et octobre, en raison de la reprise de l'activité de construction et de la forte demande du secteur automobile.

NMDC n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Bien que le gouvernement indien ait empêché NMDC de vendre directement son minerai à la Chine, l'entreprise continue de vendre son minerai aux enchères au niveau local, les exportateurs privés vendant le minerai à la Chine.

Les relations bilatérales entre la Chine et l'Inde sont tendues, surtout depuis 2020, lorsque 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués lors d'un affrontement frontalier.

Les soldats indiens et chinois se sont de nouveau affrontés au moins deux fois en 2022 le long de leur frontière himalayenne, a rapporté Reuters mercredi.

NMDC a déjà mis fin à ses accords à long terme avec le Japon et la Corée pour les exportations.

Au cours de l'année fiscale 2022/23, l'Inde a produit 257 millions de tonnes métriques de minerai de fer, importé 1,8 million de tonnes et exporté 21,6 millions de tonnes, selon une estimation de l'industrie.

Les sources ont déclaré que NMDC ne prévoit pas de faire une offre lors de la vente aux enchères en cours des minéraux critiques dans le pays, mais la société soutenue par le gouvernement est désireuse d'obtenir un bloc en tant que prête-nom du gouvernement.

"Nous ne pouvons pas rivaliser avec les offres agressives des acteurs privés lors des ventes aux enchères", a déclaré l'une des sources.

Mais NMDC est en pourparlers avec l'État du Karnataka, dans le sud du pays, pour obtenir une licence d'exploration et d'exploitation du lithium, a indiqué l'une des sources.