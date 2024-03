Les agriculteurs des pays voisins, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, tous membres de l'UE, affirment que cette mesure a fait baisser leurs prix.

19 mars (Reuters) - L'Union européenne (UE) se prépare à imposer des droits de douane sur les importations de céréales en provenance de Russie et de Biélorussie afin d'apaiser les agriculteurs et certains Etats membres, a rapporté le Financial Times mardi, citant des sources proches du dossier.

Selon le FT, la Commission européenne devrait imposer dans les prochains jours un droit de 95 euros par tonne sur les céréales en provenance de Russie et de Biélorussie. Des droits de 50% seraient également imposés sur les graines oléagineuses et les produits dérivés.

Cette décision intervient alors que les agriculteurs de l'UE appellent à des modifications des restrictions qui leur sont imposées par le Pacte vert européen pour lutter contre le changement climatique, et à la réimposition des droits de douane sur les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine, ne faisant pas partie de l'UE, qui avaient été supprimés après le début de l'invasion russe en 2022.

Comme une grande partie de l'Europe, la Pologne a également connu des manifestations ces dernières semaines, alors que les agriculteurs protestaient contre les réglementations de l'UE en matière d'environnement.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a également appelé à une interdiction européenne des importations de produits agricoles russes et biélorusses. (Reportage Akanksha Khushi à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)