L'assureur Bowhead Specialty vise une valorisation d'environ 491 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une série d'entreprises qui se préparent à entrer en bourse dans un contexte de reprise des marchés financiers.

La société vise à lever environ 106,7 millions de dollars en vendant près de 6,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 14 et 16 dollars, a-t-elle déclaré lundi.

Après un passage à vide de deux ans, le marché américain des introductions en bourse est sur la voie de la reprise en 2024, aidé par des paris plus fermes sur un atterrissage en douceur de la plus grande économie du monde et par l'appétit croissant des investisseurs pour les nouvelles cotations, bien que la reprise ait été inégale jusqu'à présent.

Bowhead a été fondée en 2020 et est présente sur les marchés américains de l'assurance spécialisée et de l'assurance dommages. Elle est affiliée à l'assureur des entreprises et des particuliers American Family Insurance.

Bowhead inscrira ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole "BOW".

