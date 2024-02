L'autorité indienne de régulation des marchés a demandé aux gestionnaires de fonds d'envisager de restreindre les investissements ponctuels des clients dans les fonds communs de placement à petite et moyenne capitalisation et de réduire les commissions offertes pour leur vente, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a fait part de cette décision aux gestionnaires de fonds lors d'une réunion qui s'est tenue au début du mois, ont déclaré les sources, dont un responsable de l'autorité de régulation. L'autorité de régulation n'a pas précisé le montant des flux qu'elle souhaite voir restreints, ont-elles ajouté.

La communication du SEBI témoigne d'une inquiétude accrue de l'autorité de régulation face à l'afflux massif de capitaux dans les fonds communs de placement indiens à petite et moyenne capitalisation et aux éventuelles répercussions sur le système financier si les investisseurs commençaient soudainement à retirer leur argent de ces fonds.

En Inde, les actions de petite capitalisation sont définies comme celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 50 milliards de roupies (603,05 millions de dollars), tandis que les actions de moyenne capitalisation sont celles dont la valeur boursière se situe entre 50 et 200 milliards de roupies. Les actions de petite et moyenne capitalisation sont généralement moins liquides que celles de grande capitalisation.

Les actifs gérés par les fonds à petite capitalisation en Inde ont bondi de 86,5 % sur une période de 10 mois pour atteindre 2,48 trillions de roupies (29,92 milliards de dollars) à la fin du mois de janvier et les fonds à moyenne capitalisation ont bondi de 58,5 % pour atteindre 2,9 trillions de roupies. Leurs actifs n'étaient guère inférieurs aux 2,99 billions de roupies gérés par les fonds à grande capitalisation.

L'indice Nifty small-cap 100 a fait un bond de 74 % au cours des 52 dernières semaines et l'indice Nifty mid-cap 100 a progressé de 60,86 % à la clôture de mercredi. Ces gains dépassent de loin la hausse de 26,21 % de l'indice de référence Nifty au cours de la même période.

"Un coup de pouce aux investisseurs institutionnels tels que les fonds communs de placement contribuera à calmer l'exubérance extraordinaire qui se développe en particulier dans les actions de petite et moyenne capitalisation", a déclaré le responsable de la réglementation.

Le SEBI n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

La communication de l'autorité de régulation des marchés aux gestionnaires de fonds concernant les investissements ponctuels n'est pas un ordre officiel. Par le passé, le secteur s'est presque toujours conformé aux messages de la SEBI.

Les actifs des fonds communs de placement indiens ont considérablement augmenté au fil des ans, car les investisseurs ont souscrit à des plans d'investissement systématiques qui alimentent régulièrement leurs portefeuilles. Mais les investisseurs nationaux sont également de plus en plus nombreux à injecter des fonds ponctuels, ou forfaitaires, pour profiter de l'envolée des marchés boursiers.

L'autorité de régulation et le secteur de la gestion d'actifs ont récemment pris des mesures pour freiner la croissance rapide des actifs.

En début de semaine, Reuters a rapporté que le SEBI souhaitait que les fonds à petite et moyenne capitalisation communiquent davantage d'informations sur les risques à leurs investisseurs. L'Association of Mutual Funds in India (AMFI), un organisme de lobbying du secteur, a demandé dans une lettre aux sociétés de gestion de fonds de protéger les investisseurs "y compris, mais sans s'y limiter, en modérant les flux entrants".

Dans une autre lettre envoyée mercredi, l'AMFI a demandé aux fonds de divulguer aux investisseurs les résultats des tests de résistance internes et des détails tels que le temps nécessaire pour liquider 25 % ou 50 % du portefeuille, a déclaré une troisième source, qui a examiné la lettre. Ces informations devront être communiquées au plus tard le 15 de chaque mois.

L'AMFI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

COMMISSIONS CIBLÉES

L'autorité de régulation du marché encourage également la modération des entrées de fonds par d'autres moyens, ont déclaré les deux premières sources.

Certains gestionnaires d'actifs ont réduit de moitié les commissions des distributeurs sur les fonds à petite et moyenne capitalisation, a déclaré la deuxième source. "Le SEBI encourage d'autres sociétés de gestion à procéder à des réductions similaires.

Le SEBI souhaite désormais que les sociétés de gestion disposent d'un plan pour imposer des coûts supplémentaires aux investisseurs sortants en cas d'importantes sorties de capitaux, ont indiqué les sources.

"Pour contrôler l'impact en cascade des sorties importantes, l'autorité de régulation veut que les gestionnaires d'actifs envisagent d'imposer des frais de sortie temporaires aux investisseurs ou d'imposer un swing pricing", a déclaré la deuxième source.

Les frais de sortie sont des frais imposés au moment de la sortie d'un fonds. Le swing pricing permet aux gestionnaires de fonds d'ajuster artificiellement à la baisse la valeur d'un plan afin d'éviter des sorties en cascade ; il est répandu sur des marchés tels que les États-Unis.