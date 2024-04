Des centaines d'entreprises ukrainiennes fabriquant des armes et des équipements militaires ont vu le jour depuis l'invasion totale de la Russie, mais certaines peinent à financer leur production et toutes craignent d'être prises pour cible lors des frappes de missiles russes qui s'intensifient.

Les propriétaires disent qu'ils ont injecté leur propre argent pour survivre et qu'ils ont déménagé à leurs frais pour devancer les services de renseignement russes. Ils exhortent à présent le gouvernement à réduire ce qu'ils décrivent comme une bureaucratie excessive en matière d'achat d'armes.

Plusieurs d'entre eux souhaitent également être autorisés à exporter, arguant du fait que le gouvernement n'est pas en mesure d'acheter la totalité de leur production.

Selon le ministre ukrainien des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin, la production annuelle potentielle du complexe militaro-industriel s'élève actuellement à 18-20 milliards de dollars.

Le gouvernement ukrainien, à court d'argent, ne peut financer qu'un tiers de cette somme, a déclaré le ministre lors d'une interview accordée à Reuters. En comparaison, l'aide militaire reçue des alliés tout au long de la guerre s'est élevée à 120 milliards de dollars, la plupart du temps sous forme d'équipements et non d'argent.

"Nous menons le combat le plus important depuis une génération [...]. Si vous regardez, par exemple, les obus d'artillerie du calibre de l'OTAN, la capacité de production des États-Unis et de l'Union européenne réunis est inférieure à nos besoins", a déclaré M. Kamyshin.

De nombreuses grandes entreprises publiques ukrainiennes du secteur de la défense ont connu des temps difficiles après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la guerre a déclenché une résurgence du secteur privé de l'armement.

Selon son ministère, le nombre de fabricants de matériel de défense a plus que doublé depuis l'invasion. Les entreprises privées sont aujourd'hui environ 400 contre 100 pour les entreprises d'État, bien que ces dernières fournissent toujours la plus grande capacité de production.

Pour résoudre les problèmes de liquidités, l'Ukraine demande à ses partenaires étrangers de financer sa production de défense. Mardi, le Danemark a fait la première promesse de financement de 28,5 millions de dollars.

BANDE ROUGE

Certains fabricants affirment qu'ils ont du mal à trouver des fonds, un problème aggravé par une procédure d'achat gouvernementale qu'ils qualifient de lente et de lourde.

"La première menace à laquelle les fabricants se heurtent lorsqu'ils commencent à travailler est la bureaucratie de la sphère militaire et des achats", a déclaré Vladyslav Belbas, PDG d'Ukrainska Bronetekhnika, l'un des rares fabricants ukrainiens de véhicules blindés et d'obus d'artillerie, entre autres produits.

M. Belbas a cité le fait que le ministère de la défense ne passe des commandes que pour l'année en cours, ce qui empêche les fabricants de planifier à long terme.

Quatre fabricants d'armes diverses ont souligné une série de problèmes : attendre des mois pour savoir si l'État était intéressé par l'achat, être ballotté entre les départements du ministère de la défense et les forces armées, et n'avoir aucune assurance sur les ventes futures pour les aider à planifier la production.

Le ministère de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur ces plaintes. Il a déjà déclaré qu'il mettait en place une "nouvelle architecture" pour les marchés publics de la défense et a nommé un nouveau chef pour l'agence responsable des achats d'armes au début de l'année.

L'investissement privé est principalement le fait d'entrepreneurs nationaux, qui se disent souvent motivés par le patriotisme plutôt que par le profit.

Une source au sein du gouvernement ukrainien, qui a parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer des questions sensibles, a déclaré que l'investissement privé n'était pas réparti de manière uniforme.

"Tout le monde veut investir dans des produits sexy comme les drones, mais personne ne veut se lancer dans quelque chose de difficile comme les obus (d'artillerie).

L'un des moyens de lever des fonds est d'accorder des licences aux entreprises pour qu'elles exportent des produits qui, autrement, ne seraient pas achetés par l'Ukraine en raison du manque de financement.

Trois fabricants ont déclaré à Reuters qu'ils souhaiteraient que des licences d'exportation soient accordées, à condition que le fabricant dispose de capacités inutilisées non couvertes par les commandes de l'Ukraine.

M. Kamyshin a déclaré que cela n'était pas possible : "Il est juste que les fabricants demandent à l'Ukraine de contracter leur capacité au maximum ou de leur donner la possibilité d'exporter... mais cette position ne bénéficie pas d'un soutien politique, c'est pourquoi nous cherchons des financements pour nos entreprises afin que toute la production reste en Ukraine", a-t-il déclaré.

ENTREPRISE DANGEREUSE

Outre les difficultés financières, la fabrication d'armes en Ukraine pendant une guerre de grande ampleur comporte de nombreux risques.

Lorsque Reuters a visité une usine d'Ukrainska Bronetekhnika, le directeur de l'usine, qui a donné son nom, Ruslan, n'a accepté de parler que si son visage n'était pas montré, pour éviter qu'il ne devienne une cible des services de renseignement russes.

L'usine, qui emploie une centaine de personnes et fabrique des véhicules blindés et des mortiers, était sur le point d'être fermée et déplacée vers un autre site.

Selon Ruslan, cette décision s'explique par la nécessité de disposer de locaux plus vastes pour accueillir davantage de personnel et pour rendre l'usine plus difficile à trouver pour les Russes. Certains fabricants d'armes changent de site tous les trois mois pour des raisons de sécurité.

"Parmi les fabricants avec lesquels je m'entretiens, aucune entreprise privée n'a reçu de compensation (de l'État) pour sa relocalisation", a déclaré Belbas, d'Ukrainska Bronetekhnika.

Un autre problème auquel sont confrontés les fabricants est la menace de coupures d'électricité, car la Russie pilonne les infrastructures énergétiques tandis que l'Ukraine est à court de munitions de défense aérienne pour protéger son ciel.

"En 2022-2023, nous n'avons pas eu d'électricité pendant les deux tiers de nos heures de travail - dans de telles conditions, il est évidemment très difficile de fabriquer quoi que ce soit", a déclaré M. Belbas.

La source gouvernementale a déclaré que les fabricants n'avaient actuellement aucun problème d'approvisionnement en électricité et que si des coupures massives d'électricité devaient être mises en œuvre, elles "seraient coupées en dernier".