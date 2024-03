Au cœur d'une ère où la technologie blockchain embrasse l'intelligence artificielle, les jetons Crypto-IA ont le vent en poupe, et sont principalement portés par les succès de géants comme Nvidia et les avancées d'OpenAI. Mais ces cryptomonnaies sont-elles réellement à la hauteur du bouleversement technologique ? On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Le raz-de-marée des ETF Bitcoin se poursuit

Le bitcoin a (encore) atteint un nouveau sommet à 73 700 dollars ce mercredi. Les flux de capitaux dans les ETF Bitcoin aux États-Unis s’amplifient avec une journée record d’entrées nettes à 1,05 milliard de dollars ce mardi. Désormais les ETF Bitcoin détiennent en cumulé 58,77 milliards d’actifs sous gestion, soit 4,21% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Tout ça en seulement deux mois. Les ETF Bitcoin Spot ont commencé à être commercialisés le 11 janvier 2024.

Flux dans les ETF Bitcoin Spot

Microstrategy détient 1% des bitcoins en circulation

MicroStrategy a consolidé sa position de leader dans la détention de bitcoins, en acquérant 12 000 BTC supplémentaires pour un investissement de 821 millions de dollars, portant ainsi son total à 205 000 BTC, soit plus de 1 % de l'offre de BTC en circulation. Ce nouvel achat souligne une nouvelle fois la détermination et la vision de son PDG, Michael Saylor, en la valeur du Bitcoin comme réserve de valeur. Dans le classement de la détention de bitcoins, la firme se place juste derrière le gouvernement des États-Unis qui détient 215 000 BTC après des saisies liées au démantèlement du marché noir Silk Road et aux opérations illicites certaines plateformes.

Coinbase va émettre des obligations convertibles

Coinbase a annoncé son intention d'émettre 1 milliard de dollars d'obligations convertibles, en ciblant les investisseurs institutionnels, avec une option d'achat additionnelle de 150 millions de dollars pendant 30 jours. Ces obligations, arrivant à échéance au 1er avril 2030, pourront être converties en actions de classe A de Coinbase. Ces liquidités pourront d’après l’entreprise être utilisées pour “réaliser des investissements et des acquisitions dans d’autres sociétés, produits ou technologies que Coinbase peut identifier de temps à autre.”

Cette levée de fonds survient après que Coinbase a rapporté une augmentation de 41 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 2023. L’action de Coinbase est passée de 31,55 dollars au 1er janvier 2023 à 258 dollars ce mercredi 13 mars, soit une augmentation de 756%, portant sa valorisation à 62,06 milliards de dollars.

ETH Ethereum Spot : Ce n’est pas pour demain

L'enthousiasme initial pour l'approbation des ETF Ethereum spot à la suite des ETF Bitcoin spot a été tempéré, avec les estimations de probabilité d'approbation en mai tombant à 30 %, selon Bloomberg. Cette révision à la baisse est attribuée au silence prolongé de la SEC et des candidats aux ETF Ethereum, ce qui contraste avec les attentes antérieures de 60 à 70% de probabilité d'approbation d'ici mai. Bien que l'entrée des ETF Bitcoin ait établi certains précédents pour les ETF Crypto, l'absence d'activité apparente autour des demandes d'ETF Ethereum suggère que l'approbation pourrait nécessiter plus de temps que prévu, posant la question non pas de l'approbation elle-même, mais plutôt de son timing.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

Dans le sillage de l'annonce des résultats impressionnants de Nvidia, les jetons Crypto-IA ont surfé sur cette vague et ont enregistré des gains significatifs. Le WLD de Worldcoin a bondi de 40 %, l'AGIX de SingularityNET de 43 % et le FET de FetchAI de 18 % dans la semaine qui a suivi la publication des résultats de Nvidia le 21 février dernier.

Cette montée en puissance n'est pas un incident isolé ; un an plus tôt, le marché Crypto-IA avait été stimulé par l'enthousiasme suscité par le lancement de ChatGPT d’OpenAI. Au cours de l'année écoulée, la capitalisation des cryptomonnaies qui se disent utiliser l’intelligence artificielle est passée de 1,75 à 25 milliards de dollars de capitalisation.

Mais il existe une différence entre les sociétés d’IA traditionnelles et les sociétés de Crypto-IA. Nous savons ce que font ChatGPT ou Gemini de Google. Les consommateurs peuvent les utiliser. Nvidia fabrique des micropuces qui alimentent les ordinateurs les plus sophistiqués. À quoi servent les technologies derrière les jetons Crypto-IA ?

Par exemple, voici comment se décrit Fetch.ai : “Une plate-forme de connectivité décentralisée qui permet aux appareils de se connecter directement à des agents numériques fournissant des solutions autonomes à des tâches complexes”. Pas très clair comme business.

En d’autres termes, la société crypto prétend faciliter les connexions directes entre les appareils et les “agents numériques” pour gérer de manière autonome des tâches complexes, dans le but de révolutionner la manière dont les utilisateurs s'engagent avec les “assistants numériques” à travers divers services, telles que la réservation d’un restaurant ou la planification d’un voyage.

Cependant, même si nous supposons que l’idée soit intéressante, la manière dont Fetch.ai et d'autres entreprises similaires ont l'intention de surpasser des géants comme Google, Microsoft, Amazon et Apple dans le domaine des assistants numériques reste très ambiguë, surtout si l'on considère le rôle incertain de leurs jetons natifs au-delà des mécanismes de collecte de fonds.

À titre d’exemple, le rôle que joue leur jeton FET dans l’entreprise Fetch.ai est (encore) moins clair, si ce n’est de générer des revenus lorsque le prix du jeton monte en flèche. Selon la société le FET est “le jeton utilitaire et le principal moyen d'échange sur le réseau Fetch.ai” en expliquant que “FET peut être utilisé pour payer les services de l'écosystème Fetch et les frais de transaction du réseau.” La question se pose : Pourquoi ne pas simplement utiliser un stablecoin ou du bitcoin pour faire fonctionner le réseau ?

Les modèles d'entreprise et les ambitions de sociétés comme Worldcoin, dont le fondateur est Sam Altman d’OpenAI, soulèvent également des questions. L'objectif de Worldcoin est d'assurer un accès économique universel via la cryptomonnaie WLD et l’intelligence artificielle tout en utilisant les scans de l'iris des utilisateurs pour vérifier leur identité en ligne (vote sur internet ou démarche administrative). Mais la société a été confrontée à d’importants obstacles réglementaires en raison de problèmes évidents de confidentialité qui, plus récemment, ont poussé Worldcoin à quitter les marchés de l’Inde, de la France et du Brésil.

Malgré tout, le jeton FET de Fetch.ai est en hausse de 410% depuis début février, et le WLD de Worldcoin de 323%. Ce n’est pas pour autant qu’il faut abandonner les technologies de l’intelligence artificielle pour les cryptomonnaies.



La détection des fraudes, la protection des risques, l'automatisation et l'expérience client ne sont que quelques-unes des façons dont l'IA pourrait révolutionner l'industrie de la crypto. Et ce, sans forcément créer une crypto dont le vernis marketing rôde uniquement autour de deux lettres : IA. L'analyse des sentiments, des agents autonomes décentralisés, et même la conformité et la sécurité pourraient probablement tous être améliorés grâce à la puissance de l'IA.

En se projetant dans l’avenir, l’IA aura surement le potentiel de superviser les risques et la conformité, et probablement même de prendre des décisions de trading, et même de gérer des portefeuilles. Avec l'IA créant des conseils personnalisés, un marketing adapté et une expérience conviviale, les barrières à l'entrée de la crypto pourraient même bientôt appartenir au passé.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

