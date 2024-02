Le prix de l'or a baissé lundi sous la pression d'un dollar américain en hausse, mais les pertes du lingot ont été amorties par les tensions croissantes au Moyen-Orient qui ont soutenu la valeur refuge près des plus hauts de deux semaines atteints lors de la dernière session.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 032,3 $ l'once, à partir de 0405 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4% à 2 041,5 dollars l'once.

"L'or a montré une légère détente pour commencer la nouvelle semaine, principalement en raison de la hausse du dollar. Cependant, les inquiétudes géopolitiques ne se sont pas dissipées, ce qui maintient le métal jaune dans la ligne de mire des investisseurs en tant que valeur refuge", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Le dollar était sur le devant de la scène à l'approche d'une semaine chargée en publications économiques clés qui fourniront des indices supplémentaires sur les perspectives des taux d'intérêt mondiaux, avec une lecture de l'inflation américaine au centre de l'attention.

"Si les données macroéconomiques américaines solides continuent à faire hésiter la Fed quant au moment de réduire les taux, cela pourrait créer des vents contraires pour l'or, les investisseurs cherchant à obtenir des rendements ailleurs", a déclaré M. Waterer.

Les participants au marché se concentrent désormais sur l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), qui sont attendues jeudi.

La semaine dernière, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu'il n'était "pas pressé" de réduire les taux, renforçant ainsi les paris des investisseurs sur une réduction des taux d'intérêt américains avant le mois de juin.

Un autre responsable de la Fed estime que la banque centrale américaine devrait réduire ses taux d'intérêt "plus tard dans l'année", malgré des données plus solides que prévu sur l'inflation et le marché du travail en janvier.

Les marchés évaluent actuellement à 68 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en juin, selon l'outil de surveillance de la Fed du CME.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

En ce qui concerne les autres métaux, le platine au comptant a baissé de 0,9 % à 892,08 dollars l'once et le palladium a baissé de 0,9 % à 962,50 dollars. L'argent a perdu 0,5% à 22,79 dollars l'once.