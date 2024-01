Le prix de l'or a augmenté mardi, soutenu par la perspective d'une réduction des taux d'intérêt en 2024 de la part de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent avec impatience une série de données économiques cette semaine pour obtenir plus de clarté sur les perspectives des taux américains.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 069,19 $ l'once, à 3 h 50 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également gagné 0,3 % à 2 078,10 $ l'once.

"La tendance haussière à court terme de l'or reste intacte au-dessus du niveau de soutien clé de 2 017 $ l'once", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les prix des lingots ont augmenté de 13 % en 2023 pour afficher leur premier gain annuel depuis 2020, les espoirs de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt dès le mois de mars ayant stimulé la demande pour l'actif refuge.

Les investisseurs se concentrent désormais sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, prévu jeudi, afin d'obtenir davantage d'indications sur les réductions de taux cette année.

"Il y a eu un changement de ton lors de la réunion du FOMC de décembre, les traders vont donc chercher à obtenir plus de clarté sur cette tendance dovish, en particulier sur ce que les responsables de la Fed recherchent", a déclaré M. Wong d'OANDA.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 86 % les chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt en mars. La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

Les données sur les créations d'emplois aux États-Unis et sur les emplois non agricoles de décembre seront également suivies de près afin d'obtenir plus de clarté sur la trajectoire des taux de la Fed.

Sur le plan technique, l'or au comptant pourrait retester le support de 2 062 dollars l'once, une cassure en dessous pourrait ouvrir la voie vers 2 053 dollars, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,8 % pour atteindre 23,94 dollars l'once. Le platine a baissé de 0,1% à 986,29 dollars et le palladium a perdu 0,1% à 1 097,56 dollars.