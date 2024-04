Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mardi, après avoir atteint des records lors de la session précédente, et en ligne avec les pairs asiatiques, qui ont étendu leurs gains grâce à des données solides en provenance de Chine.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 557,50 à 8h03 IST, ce qui indique que le NSE Nifty 50, l'indice de référence, ouvrira au-dessus de la clôture de lundi à 22 462.

Après trois semaines de consolidation, le Nifty 50 et le BSE Sensex ont tous deux atteint des sommets historiques lundi, aidés par une hausse des sociétés métallurgiques après des données manufacturières optimistes en provenance de la Chine, premier consommateur.

La modération de l'inflation aux États-Unis a également soutenu le sentiment au cours de la session précédente.

Les mises à jour mensuelles des entreprises ainsi que la saison des bénéfices qui débute la semaine prochaine pourraient contribuer à soutenir l'élan des marchés et à déclencher un rallye vers de nouveaux sommets, ont déclaré les analystes en actions de Motilal Oswal Financial Services et de WealthMills Securities.

Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse, l'indice MSCI Asia ex-Japan ajoutant 0,69%.

Les actions de Wall Street ont clôturé en demi-teinte la nuit dernière, l'optimisme concernant la modération de l'inflation ayant été contrebalancé par des données signalant la vigueur de l'économie américaine, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de retarder le début de la réduction des taux d'intérêt.

L'industrie manufacturière américaine a progressé pour la première fois depuis un an et demi en mars, aidée par un rebond de la production et une augmentation des nouvelles commandes, selon des données publiées lundi, ce qui pèse sur les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt à partir du mois de juin.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 5,22 milliards de roupies (62,61 millions de dollars) d'actions sur une base nette, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 12,08 milliards de roupies, lundi, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Hero MotoCorp : La société a enregistré des ventes totales de 490 415 unités de motos et de scooters en mars, en baisse par rapport aux 519 342 unités de l'année précédente.

** Aditya Birla Fashion : Le détaillant de vêtements a déclaré qu'il prévoyait de scinder Madura Fashion & Lifestyle, qui contribue à plus de 70 % du revenu total de la société, en une entité distincte cotée en bourse.

** TVS Motor Company : La société a déclaré que les ventes totales en mars 2024 ont augmenté de 12 % en glissement annuel.

** Infosys : La société a reçu un ordre du département de l'impôt sur le revenu pour l'année d'évaluation 2020-2021 avec une demande d'impôt de 3,41 milliards de roupies. (1 $ = 83,3760 roupies indiennes)