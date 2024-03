La Corée du Nord n'est pas intéressée par un dialogue avec le Japon, a rapporté vendredi le média d'État KCNA, citant le ministre des affaires étrangères Choe Son Hui.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré qu'il souhaitait s'entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un "sans aucune condition préalable" et qu'il supervisait personnellement les efforts déployés pour organiser le premier sommet de ce type depuis 20 ans, afin de tenter de désamorcer des décennies de tensions.

Mais la Corée du Nord a déclaré qu'elle n'était pas intéressée par un sommet avec le Japon et qu'elle rejetterait toute discussion, ce qui indique que les relations entre les deux pays ne se sont pas détendues.

M. Choe a également déclaré que Pyongyang n'avait pas l'intention d'aider à résoudre le problème des personnes enlevées par les Japonais, selon KCNA, ajoutant que la Corée du Nord "réagirait vivement" à l'ingérence du Japon dans sa souveraineté.

"Je ne comprends pas pourquoi il persiste à s'accrocher à une question qui ne peut être réglée", a déclaré M. Choe, cité par KCNA, en faisant référence à M. Kishida.

En 2002, la Corée du Nord a reconnu avoir enlevé 13 citoyens japonais plusieurs décennies auparavant. Cinq personnes enlevées et leurs familles sont ensuite retournées au Japon, affirmant que les autres étaient décédées.

Toutefois, Tokyo pense que 17 Japonais ont été enlevés et continue d'enquêter sur le sort de ceux qui ne sont pas revenus, selon les médias japonais.

L'ambassadeur de Corée du Nord en Chine, Ri Ryong Nam, a également déclaré qu'il n'y aurait pas de rencontre à quelque niveau que ce soit avec le Japon, selon un rapport distinct de KCNA.

Ri a fait cette remarque dans un communiqué, ajoutant qu'un fonctionnaire de l'ambassade du Japon à Pékin avait proposé un contact par courriel à un conseiller de l'ambassade de Corée du Nord.

"Je réaffirme clairement qu'aucune rencontre, à quelque niveau que ce soit, n'aura lieu entre la République populaire démocratique de Corée et le Japon", a déclaré M. Ri dans le rapport de l'agence KCNA.

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant Kim, a déclaré qu'elle ne serait favorable à des pourparlers que si le Japon était prêt à prendre un nouveau départ sans être "obsédé par le passé".

Les relations ont été tendues en raison de différends tels que l'enlèvement de citoyens japonais par la Corée du Nord au début des années 2000, l'occupation par le Japon de la péninsule coréenne entre 1910 et 1945 et son recours au travail forcé et à l'esclavage sexuel.

Le Japon et la Corée du Nord se sont également opposés au sujet des programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang, qui a procédé à plusieurs tirs d'essai au cours des derniers mois, ce qui a entraîné de nouvelles sanctions de la part de Séoul et de Washington.