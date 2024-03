La Corée du Sud lance un service de train à grande vitesse qui réduira le temps de trajet entre le centre de Séoul et sa périphérie, un projet dont les responsables espèrent qu'il encouragera davantage de jeunes à envisager de s'installer en dehors de la ville et à commencer à avoir des enfants.

La Corée du Sud a le taux de fécondité le plus bas du monde, et ses jeunes ont souvent cité les longs trajets et les logements exigus et chers du centre de Séoul, où vit environ la moitié de la population, comme les principales raisons pour lesquelles ils ne se marient pas et ne fondent pas de famille.

Le taux de natalité à Séoul est même inférieur à la moyenne nationale, et le gouvernement a tenté d'augmenter le nombre de nouveau-nés par des subventions, sans grand succès.

Les autorités placent désormais leurs espoirs dans le Great Train eXpress (GTX), un projet de train rapide souterrain de 134 billions de wons (99,5 milliards de dollars) qui, d'ici à 2035, offrira six lignes reliant Séoul à plusieurs zones périphériques.

Vendredi, le président Yoon Suk Yeol a inauguré un tronçon de la première ligne, qui réduira le temps de trajet entre Suseo, dans la capitale, et la ville satellite de Dongtan à 19 minutes, contre 80 minutes actuellement en bus.

La réduction du temps de trajet "permettra aux gens de passer plus de temps avec leur famille le matin et le soir", a-t-il ajouté.

La ligne doit entrer en service samedi et, une fois pleinement opérationnelle, le GTX sera l'un des systèmes souterrains les plus rapides au monde, avec des trains circulant à une vitesse pouvant atteindre 180 km par heure (112 mph), ont déclaré les autorités.

Posséder un logement en Corée du Sud est coûteux, les prix médians ayant atteint un sommet en juin 2021 après avoir augmenté de 45 % en cinq ans. Séoul est particulièrement chère, offrant l'un des pires rapports qualité-prix au mètre carré de toutes les économies avancées, selon les analystes.

Le ministre de l'aménagement du territoire, Park Sang-woo, a déclaré à Reuters que le GTX permettrait aux jeunes d'envisager des logements éloignés de la capitale sans avoir à passer des heures à faire la navette. Il a ajouté que le temps ainsi gagné pourrait être consacré à leur famille.

"Avec deux heures de trajet pour rentrer chez soi, par exemple, comment peut-on consacrer du temps à ses enfants ? L'idée est de donner aux gens plus de temps libre après le travail", a-t-il déclaré.

Certains analystes estiment toutefois que le GTX pourrait contribuer au déclin de la Corée du Sud rurale, en attirant davantage de personnes dans la capitale déjà surpeuplée.

"Pour faire revivre les villes régionales en voie d'extinction, le plus important est d'équiper les autres zones d'infrastructures publiques similaires", a déclaré Kim Jin-yoo, professeur d'urbanisme et d'ingénierie des transports à l'université de Kyonggi.