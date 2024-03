Le plus grand prêteur d'Afrique en termes d'actifs, Standard Bank, a déclaré jeudi que son bénéfice annuel avait augmenté de 27%, les taux d'intérêt élevés ayant permis de compenser l'augmentation des créances douteuses.

Le prêteur a affiché un bénéfice net de 42,9 milliards de rands (2,31 milliards de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, tandis que le revenu net total a augmenté de 20 % pour atteindre 177,6 milliards de rands, grâce à une croissance de 25 % des revenus nets d'intérêts et de 13 % des revenus autres que d'intérêts.

Les cinq premières banques privées sud-africaines, dont la Standard Bank - l'une des plus grandes du continent - sont généralement connues pour leurs bilans bien capitalisés et leurs pratiques de prêt conservatrices.

Mais les pressions inflationnistes, les taux d'intérêt élevés, les pannes d'électricité régulières et les goulets d'étranglement logistiques pèsent lourdement sur leurs clients les plus sensibles, particuliers et petites entreprises, et entraînent des défauts de paiement.

La Standard Bank a déclaré que les charges de dépréciation du crédit ont augmenté de 22 % pour atteindre 16,3 milliards de rands, ce qui a poussé le taux de perte de crédit du prêteur - une mesure des créances douteuses en pourcentage du total des prêts - à 98 points de base (pb), contre 83 pb, et proche de la fourchette supérieure de son objectif de 100 pb.

En conséquence, le total des provisions a augmenté de 15 % pour atteindre 64 milliards de rands.

Les prêts et avances du prêteur ont augmenté de 7 % pour atteindre 1,7 trillion de rands, la forte croissance des prêts aux entreprises et des prêts souverains ayant compensé la faible croissance des prêts aux particuliers ainsi que le déclin des prêts aux entreprises.

"Nos clients resteront probablement limités jusqu'à ce que les taux d'intérêt commencent à baisser", a déclaré la banque. Elle a indiqué que les charges de dépréciation de crédit devraient atteindre un pic au premier semestre 2024, principalement en raison des tensions persistantes dans la banque des particuliers et la banque privée.

Dans le même temps, le ratio de pertes sur créances devrait rester dans la fourchette cible, mais proche du haut de sa fourchette.

(1 $ = 18,6104 rand)