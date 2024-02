TSB, le prêteur britannique détenu par l'espagnol Sabadell, va supprimer des emplois et fermer des agences pour améliorer son efficacité, a déclaré le PDG de la banque espagnole lors d'une conférence de presse jeudi, après que TSB a mis de côté des coûts de restructuration de 29 millions de livres.

Par Jesús Aguado

Les banques britanniques - y compris les rivales Barclays et Lloyds - ont intensifié la réduction des coûts au cours des derniers mois face à des conditions économiques difficiles et à des taux d'intérêt plus élevés, malgré une période de bénéfices robustes pour le secteur.

Les coûts de restructuration de TSB mis de côté dans les résultats de 2023 publiés jeudi comprennent 24,4 millions de livres (30,88 millions de dollars) de coûts estimés de licenciement des employés, dont la majeure partie tombera cette année, a déclaré la banque dans son rapport annuel.

A la question de savoir si cela impliquerait une réduction du personnel et des succursales, l'administrateur délégué de Sabadell, Cesar Gonzalez-Bueno, a déclaré aux journalistes : "Oui, cela inclura les deux : "Oui, les deux.

TSB a refusé de faire des commentaires sur l'origine des réductions.

TSB a fait état d'une hausse annuelle de 71 % de son bénéfice net en 2023, à 175 millions de livres, et a terminé l'année dernière avec un ratio d'efficacité de 73,6 %, en baisse par rapport aux 78,5 % de 2022, mais toujours supérieur à celui de ses pairs au Royaume-Uni.

Mme Gonzalez-Bueno a déclaré que les détails des réductions prévues seraient annoncés par TSB en temps voulu, mais que l'objectif était de ramener le ratio d'efficacité - qui mesure le rapport entre les coûts et les revenus d'une banque - vers 60 %.

Un ratio d'efficacité plus faible indique qu'une entreprise parvient mieux à générer des revenus tout en maintenant ses dépenses à un niveau bas.

À la fin de 2023, TSB comptait 5 426 employés, contre 5 482 en 2022, et le nombre de succursales a été réduit de neuf à 211.

L'acquisition de TSB par Sabadell en 2015, pour un montant de 1,7 milliard de livres, a connu des difficultés il y a près de six ans, lorsque des problèmes informatiques ont fait grimper les coûts en flèche. La banque espagnole, qui a annoncé jeudi un bénéfice net record de 1,33 milliard d'euros pour 2023, a gelé ses projets de vente de TSB jusqu'à ce qu'elle ait redressé l'entreprise.

Interrogée jeudi sur le fait de savoir si la réduction des coûts ferait partie des plans de la banque espagnole pour vendre TSB, Mme Gonzalez-Bueno a déclaré : "Nous ne sommes pas en train de préparer la vente de TSB : "Nous ne sommes pas en train de préparer la vente, nous aimons notre périmètre".

(1 $ = 0,7901 livre)