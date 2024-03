Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) a affiché une hausse de 0,79% de son bénéfice net pour 2023, a déclaré le plus grand prêteur du monde en termes d'actifs lors d'un dépôt mercredi.

Le bénéfice de 363,99 milliards de yuans (50,37 milliards de dollars) a légèrement dépassé une estimation de 359 milliards de yuans dans un sondage de 19 analystes, ont montré les données de LSEG.

ICBC et Bank of Communications Co Ltd < 3328.HK>, qui ont donné le coup d'envoi de la publication des résultats des cinq plus grandes banques d'État chinoises, ont fait état d'une croissance quasi nulle de leurs bénéfices en 2023, dans un contexte d'économie en berne.

La marge d'intérêt nette de l'ICBC, un indicateur clé de la rentabilité, s'élevait à 1,61 % à la fin de l'année dernière, contre 1,67 % à la fin du mois de septembre 2023.

L'ICBC a déclaré qu'elle avait renforcé le contrôle des risques liés aux prêts immobiliers.

"La banque a renforcé la surveillance intelligente et l'alerte précoce des prêts immobiliers, développé des plans de contrôle des risques différenciés pour chaque client immobilier et accéléré l'élimination des risques des entreprises immobilières clés", a déclaré l'ICBC.

Auparavant, la BoCom avait déclaré qu'elle devait renforcer le contrôle des risques dans ce secteur.

ICBC a affiché un ratio de prêts non performants de 1,36 % à la fin de 2023, inchangé par rapport à la fin du mois de septembre. Son ratio de prêts immobiliers non performants était de 5,37 % à la fin de l'année dernière, contre 6,14 % un an plus tôt.

(1 $ = 7,2265 yuans chinois renminbi)