L'euro a résisté à la chute vers la parité avec le dollar pour l'instant, grâce à un contexte économique plus favorable, au grand soulagement des décideurs de la Banque centrale européenne qui pourraient avoir du mal à se détacher des perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Il y a tout juste un mois, la chute de l'euro à son plus bas niveau depuis cinq mois a incité les analystes à parler d'un retour à la parité avec le dollar, la fragilité de la zone euro contrastant avec la résistance de l'économie américaine qui a stimulé le dollar et incité les investisseurs à revoir à la baisse les prévisions de réduction des taux de la Réserve fédérale.

Les taux d'intérêt de la zone euro, inférieurs à ceux des États-Unis, restent un facteur défavorable, mais l'euro semble mieux armé, notamment grâce à l'amélioration de la situation macroéconomique.

La dernière série d'enquêtes auprès des directeurs d'achat, par exemple, a montré que l'activité commerciale dans la zone euro a progressé plus rapidement que celle des États-Unis en avril, pour la première fois depuis un an.

Cela a permis à l'euro de se redresser d'environ 1,7 % par rapport à ses plus bas niveaux d'avril, pour atteindre environ 1,0708 dollar.

"Nous commençons à voir cette divergence entre les performances économiques se réduire, ce qui aide l'euro", a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index.

"C'est également une cause de soulagement pour la BCE et une raison pour elle d'être plus détendue. C'est un peu comme si leurs canards s'étaient bien alignés jusqu'à présent".

L'indice de surprise économique de Citi pour la zone euro a eu tendance à baisser ces dernières semaines, mais à 27, il est confortablement en territoire positif, l'activité commerciale et la croissance s'améliorant. En revanche, l'indice américain est tombé en dessous de zéro pour la première fois depuis le début de l'année 2023, car des données cruciales telles que la croissance et l'emploi n'ont pas répondu aux attentes.

Sur une base pondérée en fonction des échanges, l'euro est en hausse de 0,5 % cette année et n'est pas loin des records de 2023. Cela s'explique en grande partie par la faiblesse de devises comme le yuan chinois et le yen japonais.

Cela donne une image moins négative de l'euro que si l'on se contente de regarder le dollar, car cela neutralise une partie de l'inflation importée.

LE GORILLE DANS LA SALLE

Néanmoins, une baisse durable de l'euro pourrait stimuler les prix à l'importation et relancer l'inflation, limitant ainsi la marge de manœuvre de la BCE pour réduire ses taux.

L'euro a perdu environ 2,5 % par rapport au dollar cette année et la BCE, qui n'a pas d'objectif de taux de change, ne peut pas facilement ignorer une plus grande faiblesse.

"Dans une certaine mesure, nos données et nos décisions sont naturellement influencées par la Fed. Nous ne travaillons pas dans le vide. En ce qui concerne le dollar, la Fed est, au sens figuré, le gorille dans la pièce", a déclaré le gouverneur de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, dans une interview publiée le 8 mai dans le Handelsblatt.

D'autres facteurs, tels qu'une flambée des prix du pétrole ou une détérioration des tensions géopolitiques, pourraient fragiliser la zone euro en compromettant à nouveau les perspectives de croissance et en amplifiant l'effet inflationniste d'une monnaie plus faible.

À l'heure actuelle, les marchés montrent que les opérateurs pensent que la BCE procédera à trois réductions d'un quart de point, ce qui portera le taux de référence à environ 3,25 % d'ici la fin de l'année. La Fed ne devrait procéder qu'à deux baisses, dans une fourchette de 4,75 à 5,25 %, ce qui laisserait la prime des taux américains par rapport à ceux de la zone euro à 175 points de base.

Certains analystes pensent que trois baisses de la BCE et aucune baisse de la Fed cette année, portant l'écart à 213 points de base, pourraient ramener l'euro à la parité, ce qui pourrait tirer la sonnette d'alarme à la BCE si la faiblesse de la monnaie menaçait d'alimenter l'inflation.

L'euro a atteint la parité pour la dernière fois vers août 2022, lorsque l'écart entre les taux des deux banques centrales était de 238 points de base.

"Si le marché évalue les réductions de taux de la Fed pour cette année et repousse les réductions à l'année prochaine et que l'évaluation de la BCE reste aux niveaux actuels, la parité devient une possibilité et un tel mouvement serait suffisant pour que la BCE retarde son cycle d'assouplissement", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable mondial de la recherche sur le marché des changes G10 chez BofA.

Neil Mehta, gestionnaire de portefeuille chez BlueBay Asset Management, a déclaré que le marché des devises était l'endroit où la divergence des taux d'intérêt se manifesterait le plus clairement, le dollar apparaissant comme le gagnant probable, la parité pour l'euro étant une possibilité.

"Ce n'est pas le scénario de base, mais nous voyons certainement les risques pencher dans cette direction. Nous pensons que la première étape est 1,05 dollar", a-t-il déclaré.