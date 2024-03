Summit Carbon Solutions, qui tente de construire le plus grand pipeline de capture du dioxyde de carbone des États-Unis pour transporter et enfouir les gaz à effet de serre, a promis à plusieurs reprises que son projet ne serait pas utilisé par les foreurs pour augmenter la production des gisements de pétrole.

Mais Summit a un message différent pour ses clients potentiels, notamment le secteur pétrolier du Dakota du Nord, selon un examen par Reuters des dossiers réglementaires de l'État et des enregistrements des apparitions publiques des dirigeants de l'entreprise : si vous voulez utiliser notre projet pour la récupération assistée des hydrocarbures (RAH), qui consiste à pomper du gaz dans les gisements de pétrole pour augmenter la production, vous n'avez qu'à faire un chèque.

Ce double message illustre les efforts déployés par Summit pour obtenir un large soutien en faveur de son projet de 5,5 milliards de dollars, qui pourrait capter jusqu'à 18 millions de tonnes métriques de CO2 par an provenant de 57 usines d'éthanol du Midwest et les stocker sous terre sur un site situé dans le Dakota du Nord.

La réussite ou non de Summit dans son objectif de commencer les travaux en 2025 et de démarrer les opérations en 2026 constitue un test majeur pour le captage et le stockage du carbone, un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique, mais qui se heurte à des obstacles tels qu'une évolutivité non prouvée et l'appréhension de l'opinion publique.

L'industrie de l'éthanol souhaite que Summit séquestre son carbone afin de réduire son intensité carbonique et d'obtenir des crédits d'impôt lucratifs dans le cadre des programmes fédéraux et des États en faveur des carburants propres.

L'industrie pétrolière, quant à elle, souhaite utiliser l'oléoduc pour la récupération assistée du pétrole (EOR), car les foreurs de la région Bakken, dans le Dakota du Nord, sont convaincus que la récupération du pétrole est nécessaire pour inverser la tendance à la baisse de la production de cette région autrefois florissante. Les acteurs du secteur pétrolier du Dakota du Nord ont lancé le groupe Friends of Ag and Energy en décembre afin de promouvoir les oléoducs au carbone tels que celui de Summit, notamment par le biais de milliers de dollars de publicités radiophoniques.

Avec le projet Summit, "le potentiel est là, la taille du prix à gagner dans le Bakken est importante et, en fin de compte, je vois une formidable opportunité à long terme", a déclaré Ron Ness, président du North Dakota Petroleum Council (NDPC), à l'agence Reuters.

Summit affirme depuis longtemps, à la fois dans des témoignages sous serment devant les autorités de régulation des pipelines de l'État et sur son site web, qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser son projet pour la récupération assistée des hydrocarbures.

"Le projet Summit Carbon Solutions ne sera pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole", peut-on lire sur le site web. "Summit n'a pas l'intention de transporter du CO2 pour l'utiliser dans la récupération assistée du pétrole", a déclaré la société à l'Iowa Utilities Board (IUB) en août dernier.

Les groupes de défense de l'environnement s'opposent généralement à la récupération assistée du pétrole en raison de son potentiel à prolonger la durée de vie de l'industrie des combustibles fossiles.

Mais plus récemment, les responsables de Summit ont indiqué qu'il était probable que le gazoduc soit utilisé pour transporter du carbone afin d'augmenter la production de pétrole.

"Aujourd'hui, aucun expéditeur ne souhaite transporter du CO2 pour la RAH. Lorsque cela changera, nous le transporterons probablement dans ce but", a déclaré Wade Boeshans, vice-président exécutif de Summit, lors d'un événement organisé le 20 décembre par Friends of Ag and Energy à Bismarck, dans le Dakota du Nord.

Bret Dublinske, avocat de Summit, a déclaré à l'IUB, dans un document déposé le 19 janvier, que la société "ne contrôle pas en fin de compte" la question de savoir si les futurs clients utiliseront l'oléoduc pour la RAH.

Bruce Rastetter, président de Summit Agricultural Group, la société mère de Summit, a également déclaré lors d'une émission de radio dans le Dakota du Nord, le 7 février, que la société était ouverte à l'utilisation de l'EOR.

Le PDG de Summit, Lee Blank, a déclaré que le message de la société sur la RAP était cohérent.

"L'objectif premier de cette entreprise est l'industrie de l'éthanol et la séquestration du carbone, et il en sera ainsi jusqu'à ce que le marché nous dise de faire quelque chose de différent", a-t-il déclaré.

La société a également l'obligation contractuelle de séquestrer tout le carbone qu'elle capture dans les usines d'éthanol qui ont signé avec elle, a déclaré M. Blank.

ALLIÉS DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

La production de pétrole du Dakota du Nord a atteint son maximum à la fin de l'année 2019, après un boom du forage qui a duré près de dix ans et qui a fait du Dakota du Nord l'un des principaux fournisseurs de pétrole brut du pays, et elle n'a pas encore repris, selon les données de l'Energy Information Administration.

Selon John Harju, vice-président chargé des partenariats stratégiques au Centre de recherche sur l'énergie et l'environnement de l'université du Dakota du Nord, l'État aura besoin de dix fois plus de CO2 que ce qu'il peut capter à partir de sources fixes pour libérer les milliards de barils de pétrole piégés dans les gisements de Bakken.

"L'importation de CO2 par pipeline est quelque chose qui, je pense, sera nécessaire en fin de compte", a déclaré M. Harju.

Summit a rencontré des difficultés pour obtenir les autorisations des États, notamment dans le Dakota du Nord, et des servitudes foncières de la part de certains propriétaires terriens le long de son tracé, pour des raisons de sécurité, de droits fonciers et d'environnement.

Pour tenter d'obtenir le soutien du public, les Amis de l'agriculture et de l'énergie ont fait de la publicité sur six stations de radio du Dakota du Nord entre le début du mois de décembre et le mois de février, d'après les archives de la Commission fédérale des communications. Les factures montrent qu'en décembre, le groupe a payé un total de 16 366 dollars pour 487 publicités sur les six stations. Les factures des autres mois n'étaient pas disponibles.

La présidente du groupe, Kathleen Neset, est une consultante du secteur pétrolier du Dakota du Nord et membre du conseil d'administration du North Dakota Petroleum Council. Mme Neset n'a pas répondu à une demande d'interview.

Son organisation mère, Primus Incorporated, compte des personnalités influentes de l'industrie pétrolière de l'État parmi les membres de son conseil d'administration et ses donateurs, selon les documents publics déposés par le groupe.

Si Summit se concentre actuellement sur la séquestration, c'est en partie grâce au programme de crédit d'impôt 45Q, élargi par la loi sur la réduction de l'inflation, qui offre 85 dollars par tonne de carbone séquestré et seulement 50 dollars par tonne pour l'EOR.

Un changement de cette politique pourrait modifier les priorités de l'entreprise en matière d'EOR, selon les dirigeants et les acteurs de l'industrie pétrolière. (Reportage de Leah Douglas ; Rédaction de Richard Valdmanis et Anna Driver)