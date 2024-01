La startup d'intelligence artificielle (IA) ElevenLabs a acquis le statut de licorne après sa dernière levée de fonds, a déclaré une personne au fait du dossier, alors que l'intérêt croissant des investisseurs pour la technologie d'IA générative fait grimper en flèche les valorisations des startups.

ElevenLabs a annoncé lundi avoir levé 80 millions de dollars en financement de série B auprès d'investisseurs dirigés par le capital-risqueur Andreessen Horowitz et les entrepreneurs Nat Friedman et Daniel Gross, avec la participation de Sequoia Capital, entre autres.

L'entreprise, qui existe depuis deux ans, n'a pas divulgué d'évaluation, mais la personne interrogée a déclaré que le tour de table la valorisait à 1,1 milliard de dollars, ce qui en fait une licorne - ou une startup à un milliard de dollars.

Cela représente un bond par rapport à la valorisation de 100 millions de dollars lors de son précédent financement en 2023, selon les données de PitchBook, reflétant les attentes d'une augmentation de l'adoption de la génération vocale par l'IA par des entreprises aussi variées que les géants du jeu et les studios de cinéma.

Basée à Londres, ElevenLabs a développé des modèles et des outils d'IA pour créer des voix générées par l'IA avec différentes langues, accents et émotions. Elle emploie une quarantaine de télétravailleurs dans le monde et prévoit d'en employer une centaine d'ici à la fin de l'année, a déclaré son directeur général, Mati Staniszewski, à Reuters.

M. Staniszewski a refusé de commenter l'évaluation.

L'entreprise d'IA vocale a déclaré que sa clientèle croissante se compose de créateurs de contenu individuels ainsi que d'entreprises telles que Storytel, Paradox Interactive et le Washington Post.

Le personnel des campagnes politiques aux États-Unis utilise ElevenLabs pour atteindre les électeurs qui parlent des langues étrangères, a déclaré M. Staniszewski.

"Nous verrons de plus en plus de contenu d'IA dans les campagnes de médias sociaux. La clé primitive est de s'assurer que les gens sont conscients qu'il s'agit d'IA. Nous sommes de fervents partisans de la détection des contenus d'IA et de leur traçabilité", a déclaré M. Staniszewski.

Ses outils incluent AI Speech Classifier, qui aide à identifier le contenu audio généré par l'IA. Elle propose également des produits axés sur le doublage de films et développe actuellement une place de marché permettant aux utilisateurs de générer des voix d'IA et de gagner de l'argent en les concédant sous licence.

La startup est en concurrence avec d'autres sociétés d'IA, notamment OpenAI, dont le ChatGPT a popularisé l'IA générative. La startup soutenue par Microsoft a lancé l'année dernière des produits concurrents de synthèse vocale.

"Je pense que la plus grande différence est que nous voulons construire la recherche, mais aussi cette couche de flux de travail. Et pour nous, c'est le point central", a déclaré M. Staniszewski.