Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi que ses services étaient parvenus à un accord avec les autorités ivoiriennes sur la révision de deux programmes de prêts, ce qui ouvrira la voie à un décaissement de 574 millions de dollars, une fois approuvé par le conseil d'administration du FMI.

Le FMI a déclaré que la performance de la Côte d'Ivoire dans le cadre de son programme de Facilité élargie de crédit (FEC) et de Facilité de crédit élargie (FCE) de 3,5 milliards de dollars et du programme de Facilité de résilience et de viabilité (FRV) de 1,3 milliard de dollars avait été satisfaisante.

Elle a déclaré qu'un accord au niveau du personnel avait été conclu sur toutes les politiques et mesures de réforme conformes aux objectifs des programmes, y compris la poursuite de l'assainissement budgétaire basé sur les recettes pour réduire le déficit budgétaire à 3 % du produit intérieur brut d'ici à 2025 et sur des réformes structurelles supplémentaires.

L'accord permettra le décaissement d'un montant total de 574 millions de dollars, une fois approuvé par le conseil d'administration du FMI.