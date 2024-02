LONDRES, 22 février (Reuters) - Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont apporté jeudi leur soutien au Premier ministre néerlandais Mark Rutte pour succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'Otan, deux appuis de poids pour ce déjà favori.

"Le président Biden soutient fermement la candidature du Premier ministre Rutte pour être le prochain secrétaire général de l'Otan", a déclaré un responsable américain.

"Le Premier ministre Rutte comprend parfaitement l'importance de l'Alliance, c'est un dirigeant et communicant naturel et son leadership servira l'Alliance en ces temps critiques", a-t-il ajouté.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que Mark Rutte était une figure respectée avec des références en matière de défense et de sécurité et qu'il veillerait à ce que l'Otan reste forte et prête à faire face.

Le successeur de Jens Stoltenberg, dont le mandat à la tête de l'Otan a été prolongé jusqu'au 1er octobre, prendra ses fonctions dans une période délicate pour l'alliance militaire, mise à rude épreuve par le conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le prochain secrétaire général de l'Otan pourrait en outre avoir maille à partir avec Donald Trump si l'ex-président était réélu lors de la présidentielle américaine de novembre. L'ancien locataire de la Maison blanche a publiquement fait peser le doute sur l'engagement américain à défendre ses alliés de l'Otan.

A l'occasion de la Conférence sur la sécurité de Munich le week-end dernier, Mark Rutte, 57 ans, a déclaré que l'Europe devait "arrêter de se plaindre et de gémir" au sujet de Donald Trump et, au contraire, se concentrer sur ce que l'Europe devrait faire pour aider l'Ukraine.

"Nous devons travailler avec tous ceux qui sont entrés dans la danse", a-t-il souligné

Le secrétaire général de l'Otan est désigné par consensus des 31 Etats membres. Deux diplomates au fait du dossier ont dit que Mark Rutte avait déjà le soutien de 20 Etats membres.

La Suède est en passe de devenir le 32e membre du bloc.

Déjà considéré comme le favori, Mark Rutte a confirmé son intérêt pour le poste l'an dernier.

Premier ministre des Pays-Bas à la longévité record, Mark Rutte a annoncé son départ de la scène politique néerlandaise en juillet dernier mais reste le dirigeant par intérim du royaume depuis les élections législatives de novembre. Les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement de coalition n'ont toujours pas abouti. [nL8N38W24W (Reportage de William James, Andrew Gray, Louise Breuch Rasmussen, reportages supplémentaires de Bart Meijer, Muvija M, Renee Maltezou; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

par William James