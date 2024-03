Les contrats à terme sur le blé américain ont augmenté de plus de 2 % lundi, les attaques russes du week-end sur les ports ukrainiens soulignant les risques pour les approvisionnements en céréales exportables de la région de la mer Noire, selon les analystes.

La couverture des positions à découvert a donné de l'élan au marché. Les fonds de matières premières détiennent d'importantes positions courtes nettes dans les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja du Chicago Board of Trade (CBOT), ce qui rend le marché propice à des reprises de la couverture des positions courtes.

Néanmoins, les contrats à terme sur le soja ont chuté à mesure que la récolte brésilienne progressait, stimulant les ventes de l'oléagineux par les agriculteurs. Les contrats à terme sur le maïs du CBOT ont baissé dans un marché agité.

A 12:33 CDT (1733 GMT), le blé de mai du CBOT était en hausse de 12-3/4 cents à 5,41-1/3 dollars le boisseau. Le soja de mai perdait 7-1/4 cents à 11,91 dollars le boisseau et le maïs de mai perdait 1-1/2 cents à 4,35-1/4 dollars le boisseau.

Le blé a augmenté après que les attaques aériennes russes aient endommagé des entreprises agricoles et détruit plusieurs bâtiments industriels dans le port d'Odessa, sur la mer Noire. La ville portuaire de Mykolaiv, sur la mer Noire, a également été touchée.

Les attaques sporadiques de la Russie contre les ports ukrainiens ont suscité peu de réactions sur les marchés céréaliers au cours des derniers mois, car elles n'ont pas perturbé les grandes exportations ukrainiennes via un corridor de la mer Noire. Toutefois, les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes et la réélection de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie ont fait craindre une escalade des tensions.

"Après les attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes la semaine dernière, la crainte que la Russie n'entreprenne des attaques plus intensives contre les ports ukrainiens revient", a déclaré Matt Ammermann, responsable du risque matières premières chez StoneX.

Les contrats à terme sur le soja ont reculé par rapport au sommet de six semaines atteint la semaine dernière, les moissonneuses-batteuses continuant à tourner au Brésil, premier producteur et exportateur mondial. La récolte de soja au Brésil a atteint 63 % de la surface plantée jeudi dernier, selon le cabinet de conseil en agroalimentaire AgRural, soit une hausse de 8 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente et une progression de 62 % par rapport à l'année précédente.

"Les agriculteurs ont beaucoup vendu au Brésil en raison de la hausse des niveaux de base (au comptant) et d'une légère reprise (des contrats à terme du CBOT) la semaine dernière", a déclaré Jack Scoville, vice-président du Price Futures Group à Chicago.