Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé mardi en raison des attentes d'une offre importante de la part de la Russie et des données montrant de bonnes conditions de récolte aux États-Unis, tandis que la hausse du dollar a ajouté de la pression en rendant les exportations agricoles américaines plus coûteuses pour les importateurs.

Les prix à terme du soja et du maïs ont légèrement augmenté.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,1% à 5,56-1/4 dollars le boisseau à 0034 GMT, tandis que le soja CBOT avait augmenté de 0,1% à 11,86-3/4 dollars le boisseau et que le maïs avait grimpé de 0,1% à 4,36 dollars le boisseau.

* Les trois contrats étaient proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020 en raison de l'abondance de l'offre, et les spéculateurs ont accumulé d'importantes positions nettes à découvert.

* Dans son premier rapport hebdomadaire sur l'état des cultures pour la saison 2024, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 56 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis étaient dans un état bon à excellent, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des négociants, mais reste le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2019.

* La semaine dernière, l'USDA a déclaré que les stocks de blé américains avaient augmenté plus que prévu, tout en signalant des stocks de soja et de maïs plus élevés et une baisse probable des semis de maïs.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté pour la troisième semaine consécutive la semaine dernière, selon les analystes, et le pays aurait exporté 4,9 millions de tonnes métriques en mars, soit le plus grand nombre de mars jamais enregistré.

* Le dollar américain a atteint lundi son niveau le plus élevé par rapport à un panier de devises depuis la mi-novembre.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de maïs, de blé et de soja à Chicago lundi, selon les négociants.

* Les exportations de céréales de l'Ukraine ont chuté à environ 5,2 millions de tonnes métriques en mars, contre 5,8 millions de tonnes en février, ce qui a été attribué aux bombardements russes qui ont interrompu les opérations dans les ports maritimes, et aux manifestants polonais qui ont bloqué les exportations terrestres.

* La récolte brésilienne de soja pour le cycle 2023/24 a atteint 74% de la surface plantée jeudi dernier, a déclaré lundi le consultant AgRural.

NOUVELLES DES MARCHES

* Le prix de l'or a atteint de nouveaux sommets historiques lundi, tandis que les actions de Wall Street ont clôturé en demi-teinte, l'optimisme quant à une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale s'étant estompé en raison de la vigueur de l'économie américaine qui remet en cause la nécessité d'une telle baisse.