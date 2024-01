Le bric-à-brac de Zonebourse : première défaite de LVMH face au CAC40 depuis 2014

Pour le premier épisode de l'année 2024, vous aller découvrir 47 actions qui pourraient être de bonnes pioches à moyen terme. Il est aussi question de LVMH, des ses maisons de luxe et de son année petit-bras face au CAC40. On terminera sur J'ai pioché ce tableau dans le copieux document de stratégie de moyen terme publié par Berenberg en fin d'année dernière. Il compile des actions européennes qui devaient bien se comporter à un horizon de 5 à 10 ans, sur la base des anticipations des analystes du bureau d'études. Il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui voient loin. Si vous voulez jeter un coup d'œil en détail sur les caractéristiques de ces sociétés, je vous recommande de créer une liste personnelle sur Zonebourse, qui vous permettra de jongler avec les différents critères. Où l'on reparle de LVMH Elle n'est pas si loin, l'époque où les valeurs françaises du luxe pulvérisaient la concurrence en bourse. Mais le temps commence à être un peu long pour les actionnaires de LVMH, avec une seconde année de baisse. Surtout, l'action du groupe de Bernard Arnault a sous-performé le CAC40 en 2023. C'est une première depuis 2014. Tout un symbole. Pour faire passer la pilule, les actionnaires peuvent jeter un coup d'œil aux actifs de qualité qui composent le portefeuille. Comme dans cette illustration issue du document annuel de LVMH, qui classe les maisons internes par date de création. Sans surprise, les plus anciennes sont des propriété viticoles. A ce jeu là, les Bourguignons du Clos des Lambrays l'emportent sur les Girondins du Château d'Yquem : l'Abbaye de Cîteaux mentionne les Lambrays dès 1365. Côté joaillerie et horlogerie, c'est Chaumet, fondée en 1780, qui est la marque la plus ancienne du portefeuille, tandis que la doyenne de la parfumerie est l'Officine Universelle Bully (1803). Quant à l'habillement, le droit d'aînesse échoit à la marque espagnole Loewe, qui remonte à 1846.