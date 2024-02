Le dirigeant ukrainien minimise la perte d'Avdiivka et demande un soutien plus rapide

Le 22 février 2024 à 04:34

Le président Volodymyr Zelenskiy a minimisé la perte par l'Ukraine de la ville d'Avdiivka, dans l'est du pays, au profit des forces russes et a appelé à un soutien plus rapide de la part des alliés, alors que la guerre contre la Russie approche de ses deux ans, dans des commentaires diffusés mercredi.

Les troupes russes ont pris le contrôle d'Avdiivka la semaine dernière, ce qui représente le plus grand gain de Moscou sur le champ de bataille depuis la prise de Bakhmut par ses forces en mai dernier. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie poursuivrait sa progression dans l'est de l'Ukraine. M. Zelenskiy, dans des extraits d'un entretien avec Fox News qui sera diffusé jeudi, a reconnu que l'année dernière avait été "compliquée" pour l'Ukraine, en particulier à l'approche de la fin de l'année 2023. Mais, s'exprimant en anglais, il a souligné les progrès réalisés précédemment, en particulier dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, où l'entretien avec Fox a eu lieu. "Au cours de ces deux années, nous avons récupéré une partie de la région de Kharkiv. Nous sommes maintenant dans cette région... et nous avons débloqué la mer Noire. Il y a des routes céréalières et nous avons détruit un grand nombre de navires de la flotte russe", a déclaré M. Zelenskiy. "C'est ce que nous avons fait pendant deux ans. Et que pouvaient-ils faire ? Seulement cet endroit. Mais pour quoi faire ?" Avdiivka se trouve à 15 km au nord-ouest de la principale ville de la région de Donetsk, également appelée Donetsk, tenue par les Russes. Les analystes russes estiment que sa capture mettra Donetsk à l'abri des bombardements ukrainiens, alors que Moscou réfléchit à la manière de poursuivre ses efforts pour s'emparer de l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk. Dans ses commentaires, M. Zelenskiy a exprimé un nouveau mécontentement face au ralentissement de l'aide occidentale à l'effort de guerre de l'Ukraine, sans toutefois pointer du doigt les États-Unis. La demande du président américain Joe Biden d'étendre un important programme d'aide a été bloquée par des querelles au sein du Congrès américain. "Nous devons être plus rapides. Cela signifie qu'il faut se débarrasser de toute la bureaucratie. Sinon, nous n'aurons aucune chance", a-t-il déclaré. Le président a reconnu qu'il ne serait pas facile de trouver une alternative au soutien américain. "Bien sûr, nous trouverons. Nous ne resterons pas au même endroit. Nous devons survivre. Nous devons trouver des mesures parallèles", a-t-il déclaré lors de l'entretien, qui s'est déroulé en partie dans une salle d'hôpital. "Vous comprenez que cette aide est cruciale. Sans elle, nous aurons de plus en plus d'hommes héroïques dans les hôpitaux. Si vous ne disposez pas d'un véritable bouclier défensif et d'une artillerie aussi puissante, vous perdrez bien sûr des gens." Le Sénat américain a adopté un programme d'aide de 95 milliards de dollars qui comprend des fonds pour l'Ukraine, mais le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a refusé de le soumettre au vote de la Chambre.