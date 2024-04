Le dollar s'est apprécié jeudi, alors que les données américaines mitigées n'ont guère ébranlé l'opinion selon laquelle l'économie reste solide, suggérant que la Réserve fédérale reportera probablement la date de sa première baisse de taux d'intérêt depuis 2020 à la fin de l'année.

Les commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, selon lesquels il n'y a pas de besoin urgent de réduire les taux d'intérêt maintenant étant donné la force de l'économie, ont également contribué à la hausse du dollar. Le président de la Fed de New York a toujours un droit de vote au sein du comité de définition de la politique monétaire de la banque centrale.

La mise en garde des directeurs financiers des États-Unis, du Japon et de la Corée contre une forte baisse du yen et du won a toutefois pesé sur le dollar au cours de la nuit et a donné au yen un rare répit. Mais l'impact s'est dissipé depuis.

Le yen avait légèrement augmenté mercredi après que Masato Kanda, le principal diplomate japonais en matière de devises, ait déclaré que les responsables financiers du G7 avaient réaffirmé leur position selon laquelle une volatilité excessive des devises n'était pas souhaitable.

Toutefois, la solidité des données économiques américaines et la persistance de l'inflation ont incité les investisseurs à reconsidérer radicalement les chances de voir la Fed réduire ses taux dans un avenir proche. Jeudi, cette force s'est à nouveau manifestée.

L'activité manufacturière dans la région Mid-Atlantic des États-Unis a connu sa plus forte expansion depuis deux ans en avril, grâce aux nouvelles commandes et aux livraisons de produits finis.

L'indice mensuel de conjoncture de la Fed de Philadelphie est passé de 3,2 en mars à 15,5, dépassant l'estimation médiane des économistes qui tablaient sur une valeur de 2,3 et dépassant même les prévisions les plus optimistes des 34 économistes interrogés.

"Il est vraiment difficile de lutter contre la force du dollar en ce moment. Les données américaines continuent de suggérer que la Fed ne va pas réduire ses dépenses de sitôt", a déclaré Vassili Serebriakov, stratège FX, chez UBS à New York.

"Nous commençons à voir une plus grande divergence de politique entre les États-Unis et le reste du G10. Lorsque vous regardez les écarts de taux réels à 10 ans entre les États-Unis et l'Europe, ils se sont creusés en faveur du dollar".

Les autres rapports économiques publiés jeudi étaient neutres ou faibles. Les demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis sont restées inchangées à 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est terminée le 13 avril, selon les données, ce qui reste supérieur aux prévisions de 215 000.

Dans le secteur du logement, les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté en mars, la hausse des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier ayant écarté les acheteurs. Les ventes de logements ont chuté de 4,3 % le mois dernier pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,19 millions d'unités.

Dans l'après-midi, l'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six de ses pairs, a augmenté de 0,2 % à 106,15, toujours à portée du plus haut de 5 mois et demi de 106,51 atteint mardi. L'indice a augmenté de 4,5 % depuis le début de l'année.

La devise japonaise a reculé face au dollar, poussant le billet vert à augmenter de 0,1% à 154,580 yens, non loin du plus bas niveau de 34 ans de 154,79 atteint mardi.

Les acteurs du marché ont relevé la barre d'une éventuelle intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen, pointant désormais vers le niveau de 155, même s'ils pensent que le Japon pourrait intervenir à tout moment.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait augmenter à nouveau les taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation nationale.

En ce qui concerne les autres devises, l'euro a reculé de 0,3 % par rapport au dollar, à 1,0643 dollar. La livre sterling a glissé de 0,1% à 1,2440 $.

Jeudi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont prévu un assouplissement d'environ 38 points de base en 2024, soit 1-1/2 réduction de 25 points de base chacune. Il s'agit d'une forte réduction par rapport à l'assouplissement de six quarts de point au début de l'année. Les traders considèrent septembre comme le point de départ le plus probable de la réduction, contre juin il y a quelques semaines, selon l'outil FedWatch du CME.

"Nous aurons le chiffre du PIB (produit intérieur brut) américain la semaine prochaine, mais les gens regardent au-delà de cela maintenant. Le prochain chiffre important est celui de l'emploi le 3 mai, qui devrait montrer un chiffre solide, disons au nord de 250 000", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché, chez Bannockburn Forex à New York.

"Le marché s'adapte également à la politique de la Fed. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une réduction de 1 à 1/2, ce qui me fait dire qu'il y a de la place pour une seule réduction.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 4,4 % pour atteindre 63 508 dollars, avant l'événement largement anticipé du "halving" (réduction de moitié) dans les prochains jours. La réduction de moitié du bitcoin fait référence à un ajustement technique intégré dans le code de la monnaie numérique qui réduit le taux de création de nouvelles pièces.