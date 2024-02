Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis près de trois mois par rapport à neuf autres grandes monnaies lundi, les traders ayant réduit les paris sur une baisse agressive des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, après que de nouvelles données économiques aient encore diminué ces chances.

La croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier avec l'augmentation des nouvelles commandes et le rebond de l'emploi, a déclaré l'Institute for Supply Management (ISM), suggérant que l'élan de la croissance économique du quatrième trimestre s'est propagé dans la nouvelle année.

L'indice PMI non manufacturier de l'ISM est passé de 50,5 en décembre à 53,4, soit plus que les 52,0 prévus par les économistes interrogés par Reuters. Une valeur supérieure à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'économie.

Ces données s'ajoutent au rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui a largement dépassé les attentes et a forcé le marché à réajuster ses perspectives en matière de réduction des taux d'intérêt, de force du dollar et de niveau des rendements des bons du Trésor, qui soutiennent la monnaie américaine.

"La question est de savoir qui peut suivre les États-Unis en termes d'ajustement des taux", a déclaré Steven Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord à la Standard Chartered Bank à New York. "Jusqu'à présent, la réponse du marché est qu'il n'y a pas trop de banques centrales et qu'il n'y a pas trop de leurs monnaies.

Les rendements des obligations du Trésor ont commencé à augmenter tôt lundi après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré au cours du week-end que la banque centrale américaine pourrait "donner du temps" avant de réduire les taux. Les rendements ont continué à augmenter après la publication de l'enquête ISM.

Le dollar a augmenté par rapport à tous les membres du groupe de devises G10 qui sont parmi les plus liquides au monde.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres grandes monnaies, a atteint 104,60, son plus haut niveau depuis le 14 novembre, et était en hausse de 0,36 % à 104,40.

Le rendement du Trésor à deux ans a augmenté de 9,4 points de base à 4,4638%, après avoir augmenté de 18 points de base vendredi.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis le 14 novembre à 1,0721 $ et était en baisse de 0,43% à 1,0744 $.

Dans une interview accordée à l'émission "60 Minutes" de CBS News, diffusée dimanche mais réalisée un jour avant le rapport sur l'emploi de jeudi, M. Powell a déclaré que la Fed pourrait faire preuve de patience avant de décider du moment où elle abaissera son taux d'intérêt de référence.

"La chose prudente à faire est (...) de donner du temps et de voir que les données confirment que l'inflation descend à 2 % de manière durable", a déclaré M. Powell.

Le yen japonais est tombé à son plus bas niveau depuis le 27 novembre, à 148,89 pour un dollar, et s'est maintenu à 148,68.

Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank, a déclaré que la faiblesse de l'économie de la zone euro était également susceptible de peser sur l'euro.

"Nous avons une stagnation en Allemagne", a déclaré Mme Foley. "Je pense que nous entrons dans une période où il sera vraiment difficile pour l'euro de faire des gains significatifs.

Les données de lundi ont montré que les exportations allemandes ont chuté plus que prévu en décembre en raison de la faiblesse de la demande mondiale.

ATTENTES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES TAUX D'INTÉRÊT

Les contrats à terme sur les Fed funds prévoient désormais un assouplissement de la Fed d'environ 115 points de base (pb) cette année, contre 150 pb à la fin de l'année dernière.

Une réduction en mars est maintenant considérée comme une possibilité de 14,5 %, en forte baisse par rapport aux 46,2 % d'il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La livre sterling a baissé de 0,75 % à 1,2537 $, son niveau le plus bas depuis le 13 décembre, en raison de la remontée du dollar.

La livre a peu réagi aux données révisées indiquant que le taux de chômage en Grande-Bretagne était plus bas que prévu à la fin de l'année.