Le dollar américain s'est efforcé de conserver ses gains dans les premiers échanges asiatiques lundi, alors que les décisions imminentes des banques centrales au Japon et en Europe ont forcé une pause dans son rallye de la fin de la semaine dernière, alimenté par les données.

Le yen japonais a été le mouvement notable dans les échanges tranquilles, alors qu'il s'est éloigné du plus bas d'un mois de vendredi à 148,80. La devise a été la plus touchée contre le dollar cette année, chutant d'environ 5% dans un renversement rapide du rebond de décembre à des sommets de cinq mois près de 140.

La réunion de deux jours de la Banque du Japon commence lundi. Les paris sur une sortie des taux négatifs lors de cette réunion ont été réduits à la suite du tremblement de terre du jour de l'an sur la côte ouest du Japon et des commentaires de la BOJ.

L'indice pondéré du dollar était en baisse de 0,07 % à 103,19 et stable par rapport à l'euro à 1,0898 $.

Depuis le début de l'année, sa reprise est timide et inconstante, les investisseurs essayant de se faire une idée de la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencera à réduire ses taux d'intérêt. Les données de la fin de la semaine dernière montrant que l'activité économique américaine reste résistante malgré des taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis des décennies ont amené les marchés à revoir à la baisse les attentes de réduction des taux dès le mois de mars.

Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, a déclaré vendredi qu'elle pensait que l'économie américaine et la politique monétaire se trouvaient dans une "bonne situation" et qu'il était prématuré de penser que des réductions de taux étaient imminentes.

Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme montre que les opérateurs parient sur une baisse des taux d'intérêt à partir du mois de mai, la probabilité d'une baisse en mars tombant en dessous de 50 %, alors qu'elle atteignait près de 80 % au cours des premières semaines de janvier, selon les données du CME Group.

Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier en ligne Pepperstone, a déclaré qu'il était peu probable que ces probabilités changent beaucoup avant la fin de la semaine, lorsque l'indicateur clé de l'inflation de la Fed, l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE), sera publié.

"Le dollar entretient une relation équitable avec l'évolution du prix implicite d'une baisse des taux de la Fed en mars, lorsque la probabilité d'une baisse des taux diminue, le dollar remonte, et vice versa", a-t-il écrit.

Les analystes de NatWest Markets ont déclaré dans une note qu'il était possible que le dollar américain continue à se corriger, mais que "les prix à court terme de la Fed semblent moins "sur les skis"" et que les perspectives étaient un peu plus équilibrées maintenant.

Les rendements des bons du Trésor, qui évoluent à l'inverse des prix, ont augmenté ces derniers jours, les responsables de la banque centrale s'opposant aux attentes du marché d'un passage rapide à des taux plus bas.

Cette semaine, les marchés devront également se concentrer sur les réunions politiques de la Banque centrale européenne et de la Turquie jeudi, sur une saison des résultats chargée et sur les troubles en mer Rouge qui perturbent le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement.

À la veille de la réunion de la BCE, le débat s'est quelque peu déplacé, les décideurs politiques acceptant que la prochaine étape soit une réduction des coûts d'emprunt, mais plus tardive et moins importante que ce que les marchés attendent. Les analystes du marché pensent que les perspectives d'inflation de la BCE sont erronées et s'attendent à cinq réductions cette année.

"La BCE semble se ressaisir", écrit NatWest Markets. "Malgré cela, nous pensons que la crédibilité de la BCE en matière de hawkish fait défaut et que la balance des risques penche toujours du côté dovish".

Entre-temps, les actions américaines ont grimpé en flèche. Le S&P 500 a confirmé vendredi qu'il se trouvait dans un marché haussier depuis octobre 2022 en atteignant un record de clôture pour la première fois en deux ans. Une grande partie des gains provient des paris des investisseurs sur les réductions des taux d'intérêt de la Fed.