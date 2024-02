Le dollar a largement baissé vendredi dans un élan de sentiment de risque positif suite aux résultats positifs des grandes entreprises technologiques à Wall Street, tandis que les traders attendent les données sur l'emploi américain prévues plus tard dans la journée pour évaluer à quel moment la Réserve fédérale pourrait commencer à assouplir ses taux.

À l'approche de la publication, le billet vert a reculé face à un panier de devises, prolongeant une chute de 0,5 % au cours de la session précédente.

L'indice du dollar s'est établi à 103,02 et est en passe de connaître sa première baisse hebdomadaire de l'année.

L'ambiance de risque a permis à l'Aussie de gagner 0,17% pour se négocier à 0,6583 $, bien qu'il soit en voie de terminer la semaine avec une hausse d'environ 0,2% seulement, car ses gains ont été limités par un fort ralentissement de l'inflation nationale.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,07% à 0,6149 $ et était en voie de réaliser une hausse hebdomadaire de près de 1%, sa meilleure performance depuis plus d'un mois.

"Si nous avons un nombre d'emplois relativement faible... alors je pense que vous verrez probablement l'aiguille se déplacer un peu plus loin, plus près de 50-50" pour les attentes de réduction de taux de mars, Ray Attrill, chef de la stratégie de change à la National Australia Bank, a déclaré au sujet du rapport sur l'emploi américain de vendredi.

"Je pense que le dollar y sera très sensible.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en mars est désormais de 38 %, contre plus de 70 % il y a un mois. Une réduction en mai est presque entièrement prise en compte.

"Nous continuons de prévoir trois baisses de taux en 2024, la première ayant lieu à la mi-2024, (suivie) de baisses ultérieures chaque trimestre", a déclaré Raf Choudhury, directeur des investissements multi-actifs chez Abrdn.

"Nous pensons que l'évaluation par le marché de cinq baisses ou plus dès le mois de mars semble ambitieuse et nous sommes plus confiants dans les diagrammes à points qui signalent trois baisses cette année."

Néanmoins, la perspective d'une baisse des taux américains a fait chuter les rendements des bons du Trésor, le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, s'établissant en dernier lieu à 4,2086 %. Il a perdu environ 15 points de base cette semaine.

Le rendement de référence à 10 ans, qui a entre-temps chuté de près de 30 points de base au cours de la semaine, s'est établi pour la dernière fois à 3,8840 %.

Les analystes ont déclaré que les craintes renouvelées concernant les banques régionales américaines cette semaine ont également déclenché une fuite vers les bons du Trésor, valeur refuge. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Dans les autres devises, le yen a gagné 0,1% pour s'établir à 146,29 pour un dollar. Il était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de près de 1,3 %, sa meilleure semaine depuis plus d'un mois.

Un résumé des opinions de la réunion de janvier de la Banque du Japon (BOJ) publié cette semaine a montré que les décideurs politiques ont discuté de la probabilité d'une sortie à court terme des taux d'intérêt négatifs et des scénarios possibles pour l'élimination progressive du programme de relance massif de la banque.

Cela a mis en évidence une opinion de plus en plus répandue au sein du conseil d'administration selon laquelle les conditions sont réunies pour que les taux d'intérêt à court terme sortent bientôt du territoire négatif, ce qui constituerait la première hausse des taux d'intérêt au Japon depuis 2007.

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,09 % pour atteindre 1,2754 $.

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis près de 16 ans jeudi, mais a ouvert la possibilité de les réduire en cas de baisse de l'inflation.

"Le comité de politique monétaire, à l'instar de la Fed, a maintenu l'objectif du taux d'escompte à 5,25 % et a abandonné le biais de resserrement en faveur d'un biais neutre", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie pour les devises et les taux d'intérêt.

"Mais, à l'instar du ton de la Fed, les communications du comité de politique monétaire ont été résolument prudentes afin de contrebalancer le changement d'orientation de la politique monétaire.

L'euro a progressé de 0,07 % à 1,0879 $ et visait un gain hebdomadaire de plus de 0,25 %.

Les données de jeudi ont montré que l'inflation de la zone euro a diminué comme prévu le mois dernier, mais les pressions sous-jacentes sur les prix ont diminué moins que prévu, ce qui a probablement renforcé l'argument de la Banque centrale européenne selon lequel les réductions de taux ne devraient pas être précipitées.