Le dollar s'est affaibli lundi sur les attentes renouvelées d'une réduction des taux par la Réserve fédérale en mars, tandis que le yuan chinois a lutté près d'un plus bas d'un mois avant une série de données économiques cette semaine.

Le produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre de la Chine, la production industrielle de décembre, les ventes au détail et le taux de chômage figurent parmi les indicateurs économiques publiés mercredi, qui devraient apporter des précisions sur le rythme de la reprise dans la deuxième économie mondiale.

Les opérateurs ont également les yeux rivés sur l'inflation au Royaume-Uni, qui sera publiée plus tard dans la semaine, alors que l'attention du marché reste focalisée sur la date à laquelle les principales banques centrales pourraient commencer à assouplir leurs taux d'intérêt cette année.

L'euro a frôlé la barre des 1,10 dollars au début des échanges asiatiques, la monnaie unique s'établissant en dernier lieu à 1,0946 dollars.

La livre sterling est restée proche de son pic de deux semaines atteint la semaine dernière et a atteint 1,2732 $, tandis que l'indice du dollar est resté stable à 102,50, après avoir dérivé de façon latérale au cours des deux dernières sessions.

Les paris pour une réduction de la Fed en mars ont pris de l'ampleur après que les données de vendredi aient montré que les prix à la production américains ont chuté de manière inattendue en décembre, ce qui a entraîné une baisse des rendements du Trésor américain.

"Après la publication de l'IPC et de l'IPP aux États-Unis, le marché est de plus en plus convaincu que le cycle d'assouplissement de la Fed commence en mars, avec une réduction de 25 points de base prévue pour chaque réunion à partir de ce point de départ", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché estime désormais à 78 % les chances que la banque centrale américaine commence à assouplir ses taux en mars, contre 68 % il y a une semaine.

En Asie, le yen est resté sous pression à 145,04 pour un dollar sur les attentes que la Banque du Japon est susceptible de maintenir ses paramètres de politique ultra-libre inchangés lors de sa prochaine réunion de politique la semaine prochaine.

Le yuan offshore est resté proche de son plus bas niveau en un mois de 7,1925 pour un dollar, atteint vendredi, et s'est maintenu à 7,1861 pour un dollar.

La banque centrale chinoise devrait augmenter ses injections de liquidités et réduire son taux d'intérêt directeur lorsqu'elle renouvellera les prêts à moyen terme arrivant à échéance lundi, alors que les autorités tentent de remettre l'économie chancelante sur des bases plus solides.

"Je pense que la PBOC (People's Bank of China) va encore assouplir sa politique cette année", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Je ne pense pas que le mouvement de lundi pèsera sur le yuan car une baisse des taux est plus ou moins prévue.

"Je surveillerai également les données en provenance de Chine... Je m'attends à ce que les données sur l'activité et le PIB montrent une faible dynamique jusqu'à la fin de l'année 2023."

Le dollar australien, souvent utilisé comme un substitut liquide pour le yuan, a augmenté de 0,07 % pour atteindre 0,6690 $. Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,13 % à 0,6233 $.

"Je pense que les risques sont orientés vers un signal encore plus faible de l'économie chinoise et cela pourrait être un vent contraire pour... les monnaies à risque comme l'australien et le kiwi", a déclaré M. Kong.

Ailleurs, le dollar taïwanais a peu changé et s'est maintenu à 31,13 pour un dollar, après que Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (DPP), ait remporté la présidence au cours du week-end, bien que son parti ait perdu la majorité au Parlement.

Les analystes s'attendent à ce que le marché boursier taïwanais soit touché cette semaine, car le spectre de la paralysie politique alimente les ventes sur un marché qui a augmenté de 25 % en un peu plus d'un an.

Les analystes de Goldman Sachs, qui sont neutres sur le dollar taïwanais, ont déclaré : "Nous ne nous attendons pas à de grands mouvements du marché après les élections, étant donné que les résultats ont été largement conformes aux sondages, qu'il n'y a pas eu de changements majeurs dans la politique économique et que l'impact sur le commerce entre les deux rives du détroit est probablement limité".