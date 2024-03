Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mercredi que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment le bien-fondé de la décision de la banque centrale américaine de ne pas réduire son objectif de taux d'intérêt à court terme.

"Il n'y a pas d'urgence à réduire le taux directeur" pour l'instant, a déclaré M. Waller dans un discours préparé pour une réunion de l'Economic Club of New York. Les données récentes "m'indiquent qu'il est prudent de maintenir ce taux à son niveau restrictif actuel, peut-être plus longtemps qu'on ne le pensait, pour aider à maintenir l'inflation sur une trajectoire durable vers 2 %", a-t-il noté.

Des baisses de taux ne sont toutefois pas exclues, a déclaré M. Waller, qui a indiqué que les progrès attendus en matière de réduction de l'inflation "rendront approprié" le fait que la Fed "commence à réduire la fourchette cible du taux des fonds fédéraux cette année".

Il faudra peut-être quelques mois de relâchement des données sur l'inflation pour gagner cette confiance, mais d'ici là, une économie forte permet à la Fed de faire le point sur les performances de l'économie, a déclaré le fonctionnaire.

Le fait de repousser le début des réductions de taux aura probablement une incidence sur l'ampleur de l'assouplissement cette année, a déclaré M. Waller. "Il est approprié de réduire le nombre total de baisses de taux ou de les repousser à plus tard en réponse aux données récentes.

Les commentaires de M. Waller étaient les premiers depuis la réunion du Comité fédéral de l'open market de la semaine dernière, au cours de laquelle les responsables ont répondu aux attentes et maintenu leur taux directeur au jour le jour entre 5,25 % et 5,5 %. Ils ont également confirmé leurs prévisions pour la fin de l'année 2023 concernant trois réductions de taux cette année, en se basant sur l'idée que l'inflation retombera vers les 2 % au fur et à mesure que l'année avancera.

Toutefois, la vigueur inattendue de l'inflation cette année a remis en question la capacité de la Fed à tenir ses prévisions. Les responsables de la Fed attendent de voir si les données récentes reflètent un recul temporaire dans l'effort de réduction des pressions sur les prix, et si c'est le cas, cela pourrait signifier une réduction des prévisions de baisse des taux pour l'année.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion du FOMC, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les risques politiques actuels étaient "à double tranchant".

"Nous sommes dans une situation où, si nous assouplissons trop ou trop tôt, nous pourrions voir l'inflation revenir, et si nous assouplissons trop tard, nous pourrions nuire inutilement à l'emploi et à la vie professionnelle des gens", a-t-il déclaré. "Nous voulons être prudents" et la vigueur de l'économie permet à la Fed d'observer les données avant de décider de la politique des taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

À la fin du mois de février, M. Waller a indiqué qu'il faisait partie des fonctionnaires sceptiques quant à une réduction des taux d'intérêt à court terme, étant donné que l'économie affiche une forte croissance et que le marché de l'emploi est très vigoureux.