Le Grupo Financiero Banorte du Mexique a annoncé mardi une augmentation de 9% de son bénéfice net au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de la croissance de son portefeuille de prêts.

Le bénéfice net pour le trimestre a atteint 14,21 milliards de pesos (859,48 millions de dollars).

Le revenu net d'intérêt, la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles distribuent sous forme de dépôts, a augmenté de 10 % d'une année sur l'autre grâce à l'augmentation du portefeuille de prêts, qui a également bénéficié de la hausse des taux d'intérêt.

Presque tous les secteurs de prêts ont connu une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre, a déclaré Banorte. Les revenus du groupe, qui possède l'une des plus grandes banques et l'un des plus grands fonds de pension du pays, ont atteint 37,038 milliards de pesos au cours du trimestre, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Le rendement des capitaux propres a grimpé à 22,2 %, soit 134 points de base de plus qu'au quatrième trimestre, ce que Banorte a attribué à la saisonnalité des activités d'assurance.

Les dépenses non financières ont baissé au cours du trimestre, a déclaré Banorte, car la société a payé des dépenses de main-d'œuvre et des amortissements anticipés planifiés au cours du quatrième trimestre. (1 $ = 16,5310 pesos mexicains à la fin du mois de mars)