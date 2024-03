(.)

CITE DU VATICAN, 29 mars (Reuters) - Le pape François a annulé à la dernière minute sa participation à la procession du Vendredi saint au Colisée de Rome, dans le but, selon le Vatican, de "préserver sa santé" avant d'autres engagements de la semaine de Pâques.

L'agenda de François pour les deux prochains jours prévoit notamment une veillée pascale le samedi soir et une messe de Pâques ainsi que le message et la bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) du dimanche matin.

Cette absence inattendue risque de raviver les inquiétudes sur la santé du pape, âgé de 87 ans. François se déplace à l'aide d'une canne ou d'un fauteuil roulant en raison d'une pathologie du genou et souffre de crises répétées de bronchite et de grippe.

Le Vatican a annoncé l'absence du pape à la procession de la "Via Crucis" (Chemin de Croix) juste avant qu'elle ne commence, précisant dans un communiqué qu'il la suivrait à distance depuis sa résidence au Vatican.

François, qui avait semblé plus en forme cette semaine après des semaines au cours desquelles il a eu du mal à s'exprimer en public et avait annulé plusieurs réunions, a également manqué la procession l'année dernière, après s'être remis d'un séjour de quatre jours à l'hôpital pour une bronchite. (Reportage d'Alvise Armellini; version française Claude Chendjou)

par Alvise Armellini