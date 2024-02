Un parc d'attractions de Tokyo mettant en scène le personnage de Hello Kitty a fermé ses portes samedi en raison d'une "alerte terroriste" envoyée par courrier électronique, a annoncé l'exploitant.

"Nous serons temporairement fermés aujourd'hui car nous ne sommes pas en mesure d'assurer la sécurité de nos clients, de nos artistes et de notre personnel sur place", a déclaré le parc Sanrio Puroland sur son site web.

Hello Kitty, créée par Sanrio Co et qui fête cette année son 50e anniversaire, est l'un des personnages de dessins animés les plus connus du Japon. Cette figure féline sans bouche, utilisée pour commercialiser toutes sortes de produits, des peluches aux avions, a été utilisée par le gouvernement japonais pour promouvoir le tourisme et comme ambassadrice de la mignonnerie.

La police, qui a enquêté dans le parc à thème après avoir reçu l'avertissement par courrier électronique, n'a trouvé aucun objet suspect, a rapporté la chaîne publique NHK, sans citer de source pour cette information.