Le principal actionnaire de Parkland Corp, Simpson Oil, a déclaré dimanche qu'il évaluerait les options pour protéger ses droits après que le détaillant canadien de carburant a avancé son assemblée annuelle, limitant ainsi la capacité de l'actionnaire à nommer des administrateurs.

Simpson Oil, qui détient une participation d'environ 19,7 % dans Parkland, avait accepté en décembre de renoncer à son droit de nommer de nouveaux administrateurs jusqu'au 31 mars. La semaine dernière, Parkland a annoncé son intention de tenir son assemblée générale annuelle (AGA) le 28 mars.

"Au cours des dix dernières années, Parkland a tenu son assemblée générale annuelle au mois de mai. Simpson Oil a renoncé à ses droits en vertu de l'accord de nomination le 31 décembre 2023 dans l'espoir de pouvoir exercer ses droits d'actionnaire sans aucune restriction lors de l'AGA 2024 de Parkland", a déclaré Simpson Oil dans un communiqué.

Le désaccord entre Parkland, dont le siège est à Calgary, et son principal actionnaire a atteint son paroxysme en décembre lorsque les candidats de Simpson, Marc Halley et Michael Christiansen, ont quitté brusquement le conseil d'administration de Parkland et que Simpson a signé le même jour un accord avec Parkland, qui interdit à la compagnie pétrolière de faire des déclarations publiques contre Parkland.

Parkland n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Parkland est déjà sous la pression de l'investisseur activiste Engine Capital, qui a averti la société canadienne en janvier de ne pas poursuivre de "litiges inutiles avec ses actionnaires" et l'a exhortée à nommer des administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration.

Engine avait alors déclaré qu'elle était préoccupée par les départs de Halley et de Christiansen après avoir été administrateurs pendant huit mois. L'organisation militante Engine, basée aux États-Unis, avait précédemment exhorté Parkland à céder des actifs.

Simpson Oil a déclaré qu'après l'assemblée générale annuelle de 2024 et la résiliation de l'accord de nomination, elle "évaluera et examinera sa capacité à exercer pleinement et à protéger ses droits d'actionnaire".

Parkland est l'un des plus grands détaillants de carburant du Canada, avec une valeur de marché d'environ 5,53 milliards de dollars.