Les prix de l'or sont restés stables jeudi, les traders attendant la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, prévue plus tard dans la journée, qui pourrait fournir une nouvelle perspective sur la date à laquelle la banque centrale américaine pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 2 035,78 dollars l'once, à 0210 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 044,20 dollars.

* Les données de mercredi ont montré que l'économie américaine s'est développée à un rythme soutenu au quatrième trimestre grâce à de fortes dépenses de consommation, mais semble avoir perdu de la vitesse au début de l'année.

* Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que même s'il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% de la banque centrale américaine, la porte est ouverte à des réductions de taux d'intérêt cette année, en fonction de l'évolution des données.

* Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré que la Fed devrait probablement commencer à réduire ses taux dans le courant de l'année.

* Au moins sept autres responsables de la Fed doivent s'exprimer jeudi et vendredi.

* Les traders parient sur environ 81 points de base (pb) de réductions de taux pour 2024, avec 63% de chances que la première réduction d'un quart de point (25 pb) ait lieu en juin, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots sans rendement.

* Les marchés attendent maintenant une lecture clé de l'inflation - l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - à 1330 GMT.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 22,51 dollars l'once, et le platine a grimpé de 0,3% à 880,89 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,2% à 926,97 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0745 France CPI Prelim Feb 0855 Allemagne Taux de chômage Feb 1330 US PCE Price Index Jan 1330 US Weekly jobless claims w/e Feb. 24 1445 US Chicago PMI Feb 1500 US Pending home sales Jan 1515 US Fed's Waller speaks -- 1550 US Fed's Bostic speaks -- 1600 US Fed's Goolsbee speaks -- 1815 US Fed's Mester speaks --