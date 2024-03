Les largages aériens et un corridor maritime ne suffiront pas à compenser les fournitures transportées par camions à Gaza, où la population est au bord de la famine, a déclaré jeudi le plus haut responsable de l'aide humanitaire de l'Union européenne.

"En ce qui concerne les voies maritimes et aériennes pour l'aide humanitaire à Gaza, je serai très clair : nous et d'autres faisons cela exclusivement parce qu'Israël n'ouvre pas davantage de voies terrestres", a déclaré Janez Lenarcic, responsable de l'aide humanitaire et de la gestion des crises de l'Union européenne, ajoutant que les voies terrestres étaient les meilleures pour acheminer les fournitures à Gaza.

"Il y a un risque de famine", a déclaré M. Lenarcic aux journalistes. "Nous disposons déjà d'indications très solides et crédibles selon lesquelles des poches de famine existent déjà dans la bande de Gaza.

La bande de Gaza est effectivement fermée depuis qu'Israël a entamé sa guerre contre le Hamas en réponse à l'attaque du groupe militant contre Israël le 7 octobre.

Les Nations unies estiment que plus d'un demi-million des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza sont au bord de la famine. Les agences de l'ONU ont déclaré au début du mois que les niveaux de malnutrition infantile étaient "particulièrement extrêmes" dans la partie nord de l'enclave.

M. Lenarcic a appelé à la multiplication des points d'entrée terrestres par le nord, notant que les Nations unies ont livré de la nourriture au nord de Gaza le 12 mars, pour la première fois en trois semaines.

"Ce qui est nécessaire est très clair : une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et sa distribution dans toute la bande de Gaza", a déclaré M. Lenarcic.

"SERVICE D'URGENCE

Israël nie avoir entravé l'acheminement de l'aide à Gaza. Il a imputé les retards aux défaillances des agences d'aide et a accusé le Hamas de détourner l'aide. Le Hamas dément et affirme qu'Israël utilise la faim comme une arme dans son offensive militaire.

La pression internationale s'accentuant sur Israël pour qu'il lutte contre la faim dans l'enclave, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies, la Grande-Bretagne, Chypre, les Émirats arabes unis et le Qatar ont tenté de mettre en place un corridor d'aide maritime à partir de Chypre.

Deux navires transportant environ 500 tonnes d'aide humanitaire sont déjà en route pour Gaza, où l'organisation caritative américaine World Central Kitchen a commencé à construire une jetée de déchargement, que les États-Unis étendront le mois prochain, selon M. Lenarcic.

M. Lenarcic s'est exprimé en amont d'une conférence humanitaire qui s'est tenue lundi à Bruxelles et au cours de laquelle il a déclaré que la Commission exécutive de l'UE s'engagerait à verser quelque 1,8 milliard d'euros (1,96 milliard de dollars) pour répondre aux besoins mondiaux en 2024.

L'année dernière, les États membres de l'UE et la Commission européenne ont promis un total de 8,4 milliards d'euros, un chiffre que M. Lenarcic espère voir égalé ou dépassé cette année.

Selon les Nations unies, un nombre record de 300 millions de personnes dans le monde ont besoin d'une aide humanitaire, principalement en raison du nombre croissant de conflits armés et, de plus en plus, du changement climatique. Elle estime le déficit de financement mondial à près de 50 milliards de dollars.

"L'aide humanitaire est comme un service d'urgence dans un hôpital. C'est la première assistance", a déclaré M. Lenarcic, ajoutant que pour résoudre les crises humanitaires, il fallait s'attaquer à leurs causes.

(1 dollar = 0,9170 euro)